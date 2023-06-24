Техника ЧВК «Вагнер» в Липецкой области и режим КТО: всё о попытке вооруженного мятежа в России (онлайн)

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по тыловым лагерям вагнеровцев. Министерство эти заявления опровергло, однако Пригожина это не остановило — он продолжает выступать с угрозами. ФСБ завела дело о призывах к вооруженному мятежу. Владимир Путин выступил со специальным обращением. В Ростов вошла военная техника. В этой трансляции мы собираем всю актуальную информацию по теме.
— Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России, — сообщили в АТОР. — Так, туроператор «Мультитур» сообщил, что автобусы, следующие маршрутом Москва — Анапа на 25 июня и Москва — Анапа на 26 июня, в связи с форс-мажорной ситуацией отменены перевозчиком.
— Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями. Прошу воздержаться от передвижения на личном автотранспорте по указанным дорогам без крайней необходимости. О дальнейших изменениях буду своевременно вас информировать, — сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем аккаунте во «ВКонтакте».
Людей на ростовском автовокзале сейчас немного, очередей на кассах нет.
— Информация о том, что в Ростове-на-Дону проходят выпускные, является ложной, — заявили в Минобразования Ростовской области. — В регионе отменены все массовые мероприятия, убедительно призываем жителей и гостей донской столицы в целях безопасности оставаться дома и без особой необходимости не совершать поездки в центральную часть Ростова-на-Дону. Если вы находитесь в городе, проявите бдительность и избегайте скопления людей, а также мест, где находится военная техника.
В оперативном штабе Краснодарского края заявили о фейках, которые распространяются в мессенджерах.
— Распространяется провокационная информация о якобы экстренных проверках и рейдах полиции по гостиницам курортных поселков близ Анапы, где проходят реабилитацию и восстановление после ранений бойцы ЧВК «Вагнер». Такие сообщения — фейк. По данным администрации города-курорта, в настоящий момент никаких специальных проверок гостиниц, санаториев и домов отдыха правоохранительные органы не проводят. Ситуация в Анапе стабильная и спокойная, — говорится в сообщении.
— Бойцы ЧВК «Вагнер» еще могут сложить оружие и избежать наказания, учитывая их заслуги в ходе специальной военной операции, но сделать это надо скорее. Об этом нам заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, — сообщает ТАСС.
Обстановка в Ростове-на-Дону остается непростой. Как сообщают наши коллеги из 161.RU, люди столпились на пересечении Буденновского и Пушкинской. Толпа громко спорит между собой.
— По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер». Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет. С ночи мы с командой и представителями всех ведомств находимся в оперштабе. На связи со всеми главами районов и службами. Все работают четко и слаженно, — написал в своем Telegram-канале Игорь Артамонов.
Он настоятельно рекомендовал жителям не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте.
— Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям. Друзья, надеюсь на ваше понимание и благоразумие, — добавил Артамонов.
Прокуратура Москвы сообщила, что по закону «предусмотрен ряд обязательных для исполнения гражданами и организациями ограничений в ходе режима КТО».
В них входят ограничения на перемещение и использование личного автотранспорта, а также средств связи, особый порядок личного досмотра.
— Предупреждаем руководство политических и общественных объединений граждан, предприятий и учреждений столицы, а также представителей средств массовой информации и блогосферы о недопустимости искажения официальных сведений и распространения любым способом недостоверной информации. В случае выявления подобных действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная, — предупредили в прокуратуре Москвы.
Список последних событий:
- Евгений Пригожин ответил на обращение президента России Владимира Путина и отказался сложить оружие;
- губернатор Воронежской области сообщил об «оперативно-боевых» мероприятиях на территории региона в рамках КТО. Перед этим он заявлял, что информация о продвижении военной техники по территории Воронежской области — фейк;
- в Воронеже начался пожар на нефтебазе. Что стало причиной — неизвестно;
- российские банки резко подняли курс валют после информации о случившемся;
- в регионах начали снимать баннеры с приглашением на службу в ЧВК «Вагнер» (но не во всех);
- в центре Ростова возле штаба ЮВО слышали звуки взрыва, кроме того, люди в камуфляже начали устанавливать минные шлагбаумы рядом со зданием;
- Евросоюз считает происходящее в России ее внутренним делом и следит за развитием ситуации;
- Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения.
Обо всём, что случилось за день, вы можете прочитать в предыдущем онлайне. Также собрали для вас советы экономистов о том, что сейчас делать с деньгами.
Главная информация о том, что происходит в Ростове, — в одном видео.
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