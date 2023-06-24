    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    4 м/с, зап

    760мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.08eur91.49

    В Петербурге «по техническим причинам» закрылись оружейные магазины

    4022
    12 комментариев

    В Петербурге и Москве закрываются многие оружейные магазины. 24 июня телефоны в торговых точках не отвечают, а в официальных группах в соцсетях появились объявления.

    «24.06.2023 и 25.06.2023 наш розничный магазин ЗАКРЫТ по техническим причинам», — говорится в официальном сообществе магазина «Линия огня», что на Васильевском острове.

    Магазины «Мир охоты» в Петербурге и в столице также закрылись на два дня. В других городах точки работают по измененному графику, много где ограничена выдача оружия и боеприпасов, например в Омске, Ульяновске, Краснодаре, Волгограде и так далее.

    Магазин «Оружейный двор» подтвердил факт закрытия оружейного отдела по распоряжению Росгвардии. Отдел рыбалки работает.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Оружейный магазин
    ЛАЙК1
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    Гость24 Июн 2023 в 16:58
    Будем добывать в бою?
    +6−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close