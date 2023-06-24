В Петербурге «по техническим причинам» закрылись оружейные магазины

В Петербурге и Москве закрываются многие оружейные магазины. 24 июня телефоны в торговых точках не отвечают, а в официальных группах в соцсетях появились объявления.



«24.06.2023 и 25.06.2023 наш розничный магазин ЗАКРЫТ по техническим причинам», — говорится в официальном сообществе магазина «Линия огня», что на Васильевском острове.



Магазины «Мир охоты» в Петербурге и в столице также закрылись на два дня. В других городах точки работают по измененному графику, много где ограничена выдача оружия и боеприпасов, например в Омске, Ульяновске, Краснодаре, Волгограде и так далее.

