В российских регионах начали снимать баннеры с приглашением на службу в ЧВК «Вагнер»

В регионах России начали избавляться от баннеров, приглашающих на службу в ЧВК «Вагнер». Первые видео появляются в соцсетях утром 24 июня.
группа "ВКонтакте" Дайджест | Владимирская область
Как сообщает портал «ProГород», баннер сняли на улице Дзержинского во Владимире. А в городской центр вербовки «Вагнер» пришли силовики с обысками. Издание отмечает, что люди в касках и бронежилетах пробыли там не дольше 15 минут, в здании остались сотрудники в штатском.
В Петербурге с утра силовики работают в «Вагнер Центре» на Зольной, в ЖК «Северный Версаль», а также в других местах, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным.