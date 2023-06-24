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    В российских регионах начали снимать баннеры с приглашением на службу в ЧВК «Вагнер»

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    В регионах России начали избавляться от баннеров, приглашающих на службу в ЧВК «Вагнер». Первые видео появляются в соцсетях утром 24 июня.

    группа "ВКонтакте" Дайджест | Владимирская область

    Как сообщает портал «ProГород», баннер сняли на улице Дзержинского во Владимире. А в городской центр вербовки «Вагнер» пришли силовики с обысками. Издание отмечает, что люди в касках и бронежилетах пробыли там не дольше 15 минут, в здании остались сотрудники в штатском.

    В Петербурге с утра силовики работают в «Вагнер Центре» на Зольной, в ЖК «Северный Версаль», а также в других местах, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным.

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. В этом он обвинил Минобороны, в ведомстве его слова назвали провокацией. По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться» с руководством министерства.

    СУ ФСБ возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа. Утром в субботу Владимир Путин обратился к нации. Полный текст обращения можно прочитать на «Фонтанке». Смотрите онлайн-трансляцию происходящих событий.

    ЧВК ВагнерВоенный мятежМятеж
    ЛАЙК2
    СМЕХ38
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

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