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    «Мятеж обречен на провал». Губернатор Петербурга призвал сплотиться вокруг президента

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города 24 июня. В своем сообщении он отметил, что только сплоченность вокруг президента гарантирует стабильность России.

    «Уже сейчас мы видим небывалое объединение всех общественных сил вокруг лидера нации — Владимира Владимировича Путина! В своем обращении президент четко сформулировал позицию государства! Попытки мятежа — это предательство наших бойцов, всего нашего народа», — заявил Беглов.

    Губернатор также сделал упор на то, что «в такой единой и сильной стране мятеж обречен на провал». Он отметил, что сегодня ни у кого не может быть личных интересов, только интересы Отечества и народа. «Те, кто пытается разрушить единство на радость нашим врагам, — обречены на позор у потомков. Это закон истории! Он превыше интересов отдельных лиц», — добавил Беглов.

    В завершение он напомнил, что обстановка в Петербурге под контролем.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что в связи с последними событиями петербургским оперативникам дана команда быть готовыми явиться на службу.

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