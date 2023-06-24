«Мятеж обречен на провал». Губернатор Петербурга призвал сплотиться вокруг президента

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города 24 июня. В своем сообщении он отметил, что только сплоченность вокруг президента гарантирует стабильность России.



«Уже сейчас мы видим небывалое объединение всех общественных сил вокруг лидера нации — Владимира Владимировича Путина! В своем обращении президент четко сформулировал позицию государства! Попытки мятежа — это предательство наших бойцов, всего нашего народа», — заявил Беглов.

Губернатор также сделал упор на то, что «в такой единой и сильной стране мятеж обречен на провал». Он отметил, что сегодня ни у кого не может быть личных интересов, только интересы Отечества и народа. «Те, кто пытается разрушить единство на радость нашим врагам, — обречены на позор у потомков. Это закон истории! Он превыше интересов отдельных лиц», — добавил Беглов.