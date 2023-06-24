Не называя имени Пригожина. Что мировые СМИ пишут о событиях в России

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Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по тыловым лагерям вагнеровцев и блокировал военные объекты в Ростове-на-Дону. Владимир Путин обратился к жителям страны и отметил, что «то, с чем мы столкнулись, это именно предательство». ФСБ завела дело о вооруженном мятеже, Минобороны призвало бойцов «Вагнера» сдаться, гарантируя им безопасность, а в регионах вводятся дополнительные меры безопасности. Рассказываем, что сегодня пишут о событиях в России зарубежные СМИ.

DIE WELT Тлевший месяцами конфликт между русским Пригожиным и военным руководством обострился, Россия начала расследование в отношении Пригожина за «вооруженный мятеж», после чего главарь наемников направил свои войска с Украины в сторону Москвы, сообщает немецкое издание «Die Welt».

«Президент России Владимир Путин в своем выступлении по государственному телевидению обратился к российскому народу и назвал предательством мятеж корыстного босса Евгения Пригожина. Путин сказал, что любой, кто возьмет в руки оружие и организует вооруженное восстание, будет наказан. Восстание представляет собой «смертельную угрозу» для России. Вооруженные силы получили приказ «нейтрализовать» виновных», — пишет издание.



Пригожин подорвал путинское оправдание наступления в соседней стране, сообщает «Die Welt», и отмечает, что 61-летнему Пригожину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

CNN Американский телеканал CNN приводит ключевые моменты из телеобращения президента России, и отмечает, что, по словам Путина, ситуация в Ростове остается сложной из-за «вооруженного восстания». Национальный антитеррористический комитет России объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской области и Воронежской области, сообщает CNN.



В это время, пишет издание, президент Франции Эммануэль Макрон «внимательно» следит за ситуацией в России. «Мы по-прежнему сосредоточены на поддержке Украины», — публикует CNN заявление Елисейского дворца.

The Washington Post

Путин призывает группу Вагнера остановить «бунт», говорит, что организаторы будут наказаны, — сообщает американская газета »The Washington Post». Издание отмечает, что в своем телеобращении к гражданам Росссии Путин обещал «жесткие» действия против «вооруженного восстания», не называя имени Пригожина.



The New York Times «Что происходит в России? Вот что мы знаем», статья с таким заголовком вышла в субботу утром на сайте ежедневной американской газеты »The New York Times». В публикации отмечается, что выпад шефа «Вагнера» против российского военного истеблишмента привел к резкой эскалации напряженности, но пока неясно, насколько эта ситуация представляет угрозу для Кремля.

Причиной конфликта издание называет «обвинение российских генералов в попытке совершить переворот против президента Владимира Путина », которое те выдвинули накануне в пятницу Пригожину, поскольку глава «Вагнера» и военные в течение «нескольких месяцев враждовали из-за военной тактики России на Украине». Конфронтация стала самым большим вызовом для власти г-на Путина с тех пор, как Россия начала спецоперацию на Украине, сообщает издание.



Раскрытию личности Пригожина в публикации посвящена целая глава. Главу «ЧВК «Вагнер» издание называет «Санкт-Петербургским магнатом», который уже много лет «входит в заколдованный круг российских олигархов, тесно связанных с президентом Путиным». «The New York Times» отмечает, что в 2018 году федеральное большое жюри США предъявило Пригожину обвинения во вмешательстве в американские выборы 2016 года. В публикации говорится о том, что Пригожина, который вербовал бойцов из тюрем, многие считают символом России военного времени.



Deutsche Welle* В Берлине внимательно следят за развитием ситуации с ЧВК «Вагнер» в России, сообщает телеграмм-канал немецкого издания Deutsche Welle (признан иностранным агентом) со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ. В Варшаве рассказали о консультациях президента Анджея Дуды с союзниками по поводу событий в РФ, а Владимир Путин созвонился с правителем Беларуси Александром Лукашенко, пишет канал, отмечая, что «подразделения «Вагнер» двигаются на север, почти наверняка стремясь добраться до Москвы». На фоне этих предположений в Тверской, Калининградской, Тульской, Ростовской, Воронежской областях и Москве отменили массовые мероприятия, выпускные вечера в столичных школах перенесли на неделю.



Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время, приводит телеграмм-канал мнение Минобороны Великобритании.



BBC

Публикации с заголовком «Путин обещает наказать российских наемников после захвата Ростов-на-Дону в результате вооруженного мятежа» на сайте британской вещательной корпорации BBC отведено центральное место. Издание отмечает, что президент России осудил «предательство» и «измену» «после драматического вызова начальника отряда наемников Вагнера», подчеркивая, что хотя Пригожин и призвал к восстанию против армии, попытку государственного переворота он отрицал.

* — Deutsche Welle признанан СМИ иностранных агентом в 2022 году