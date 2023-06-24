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    Режим КТО — какие штрафы и сроки грозят за его нарушение

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    С 24 июня в четырех регионах РФ: Москве, Московской, Воронежской и Ростовской областях был введен режим контртеррористической операции. Нарушение режима КТО грозит административными штрафами до 100 тысяч рублей и арестом до 30 суток. Объясняем, на сколько и за что можно получить наказание.

    • За неповиновение законному требованию сотрудника ФСБ соблюдать меры и временные ограничения, которые установлены в зоне КТО, граждане заплатят до 500 рублей, должностные лица — 1–3 тысячи рублей, юрлица — 5–10 тысяч рублей.
    • За несанкционированное проникновение либо попытку проникновения в зону КТО граждане заплатят 500–1000 рублей.
    • За воспрепятствование проведению КТО граждане заплатят 1–2 тысячи рублей либо могут быть арестованы на срок до 15 суток, должностные лица — оштрафованы на 3–5 тысяч рублей или арестованы на срок до 30 суток, юрлица — оштрафованы на сумму 10–30 тысяч рублей.
    • За нарушение главным редактором или редакцией СМИ условий освещения КТО грозит штраф для граждан — 500–2000 рублей, для должностных лиц — 1–5 тысяч рублей, для юрлиц — 30–100 тысяч рублей.

    Что означает режим КТО и какие ограничения он может вводить, читайте на «Фонтанке».


    Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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