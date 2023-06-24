Режим КТО — какие штрафы и сроки грозят за его нарушение

С 24 июня в четырех регионах РФ: Москве, Московской, Воронежской и Ростовской областях был введен режим контртеррористической операции. Нарушение режима КТО грозит административными штрафами до 100 тысяч рублей и арестом до 30 суток. Объясняем, на сколько и за что можно получить наказание.
- За неповиновение законному требованию сотрудника ФСБ соблюдать меры и временные ограничения, которые установлены в зоне КТО, граждане заплатят до 500 рублей, должностные лица — 1–3 тысячи рублей, юрлица —
5–10 тысячрублей.
- За несанкционированное проникновение либо попытку проникновения в зону КТО граждане заплатят 500–1000 рублей.
- За воспрепятствование проведению КТО граждане заплатят 1–2 тысячи рублей либо могут быть арестованы на срок до 15 суток, должностные лица — оштрафованы на 3–5 тысяч рублей или арестованы на срок до 30 суток, юрлица — оштрафованы на сумму 10–30 тысяч рублей.
- За нарушение главным редактором или редакцией СМИ условий освещения КТО грозит штраф для граждан — 500–2000 рублей, для должностных лиц — 1–5 тысяч рублей, для юрлиц — 30–100 тысяч рублей.
Что означает режим КТО и какие ограничения он может вводить, читайте на «Фонтанке».