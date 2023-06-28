Человека, похожего на Евгения Пригожина, видели в его офисе в Петербурге

Человек, похожий на Евгения Пригожина, находился в его офисе на Васильевском острове в Петербурге 26 и 28 июня, утверждают двое собеседников «Фонтанки». Еще один собеседник говорит, что того же человека видели в первой половине дня в среду в одном из зданий, которые связывают с именем Пригожина. О том, что это мог быть сам глава ЧВК, а не его двойник, косвенно свидетельствуют и данные о передвижении самолетов, которые приписывают бизнесмену.
По словам собеседников «Фонтанки», в частности, позавчера человека, похожего на Пригожина, видели возле отеля «Трезини». Якобы там он встречался со своими подчиненными. Со встречи они будто бы вышли в хорошем настроении.
О том, что Евгений Пригожин мог быть в Петербурге и позавчера 26 июня, и сегодня, 28 июня, свидетельствуют данные с
27 июня самолет Embraer
Как заявлял 27 июня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Пригожин прибыл в Белоруссию. Вечером 24 июня он и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорили, что в ходе переговоров Лукашенко убедил Пригожина развернуть бойцов «Вагнера», которые шли с юга в сторону Москвы. Одним из условий было то, что тот «уйдет в Белоруссию».
Возможно, рассказы о появлении Евгения Пригожина в Петербурге не более чем миф. Но ничто не может помешать гражданину Российской Федерации, не имеющему проблем с законом, находиться в родном городе.