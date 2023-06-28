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    Человека, похожего на Евгения Пригожина, видели в его офисе в Петербурге

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    Человек, похожий на Евгения Пригожина, находился в его офисе на Васильевском острове в Петербурге 26 и 28 июня, утверждают двое собеседников «Фонтанки». Еще один собеседник говорит, что того же человека видели в первой половине дня в среду в одном из зданий, которые связывают с именем Пригожина. О том, что это мог быть сам глава ЧВК, а не его двойник, косвенно свидетельствуют и данные о передвижении самолетов, которые приписывают бизнесмену.

    По словам собеседников «Фонтанки», в частности, позавчера человека, похожего на Пригожина, видели возле отеля «Трезини». Якобы там он встречался со своими подчиненными. Со встречи они будто бы вышли в хорошем настроении.

    О том, что Евгений Пригожин мог быть в Петербурге и позавчера 26 июня, и сегодня, 28 июня, свидетельствуют данные с Flightradar24.

    27 июня самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, на котором, предположительно, летает основатель ЧВК «Вагнер» (об этом заявляли в 2019 году власти США), вылетел из Минска в сторону Москвы. Вечером он уже снова был в Петербурге. Второй самолет, который связывают с Пригожиным, Hawker Siddeley HS-125 с бортовым номером RA-02878, по данным Flightradar24, также прилетел из Минска в Петербург, а утром 28 июня улетел из города. 26 июня он также был в Петербурге, так же, как и первый борт.

    Как заявлял 27 июня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Пригожин прибыл в Белоруссию. Вечером 24 июня он и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорили, что в ходе переговоров Лукашенко убедил Пригожина развернуть бойцов «Вагнера», которые шли с юга в сторону Москвы. Одним из условий было то, что тот «уйдет в Белоруссию».

    Возможно, рассказы о появлении Евгения Пригожина в Петербурге не более чем миф. Но ничто не может помешать гражданину Российской Федерации, не имеющему проблем с законом, находиться в родном городе.

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