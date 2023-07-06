Лукашенко: Пригожина в Белоруссии нет, он — в Петербурге

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 6 июля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Глава Белоруссии проводит встречу с журналистами, на котором его спросили о местонахождении ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина. Лукашенко рассказал, что «Вагнер» — это российская компания, поэтому этот вопрос не к нему. «Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях», — сказал он.



Также белорусский президент добавил, что сейчас Пригожин находится в Петербурге. «На территории Белоруссии его нет», — уточнил глава государства.

