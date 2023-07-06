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    Лукашенко: Пригожина в Белоруссии нет, он — в Петербурге

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    5 комментариев

    Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 6 июля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

    Глава Белоруссии проводит встречу с журналистами, на котором его спросили о местонахождении ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина. Лукашенко рассказал, что «Вагнер» — это российская компания, поэтому этот вопрос не к нему. «Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях», — сказал он.

    Также белорусский президент добавил, что сейчас Пригожин находится в Петербурге. «На территории Белоруссии его нет», — уточнил глава государства.

    «Фонтанка» сообщала, что человек, похожий на Пригожина, находился в его офисе на Васильевском острове в Петербурге 26 и 28 июня. О том, что это мог быть сам глава ЧВК, а не его двойник, косвенно свидетельствуют и данные о передвижении самолетов, которые приписывают бизнесмену.

    Как заявлял 27 июня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Пригожин прибыл в Белоруссию. Вечером 24 июня он и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорили, что в ходе переговоров Лукашенко убедил Пригожина развернуть бойцов «Вагнера», которые шли с юга в сторону Москвы. Одним из условий было то, что тот «уйдет в Белоруссию».

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    Комментарии 5

    Гость06 Июл 2023 в 11:16
    Шахматисты)))
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