Песков: Путин встречался с Пригожиным и командирами ЧВК через пять дней после мятежа

Президент РФ Владимир Путин встречался с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в Кремле через пять дней после мятежа, 29 июня. Об этом 10 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Встреча, по его словам, длилась около трёх часов. В ней участвовали командиры отрядов ЧВК, присутствовали в общей сложности 35 человек.

«Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек — всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина», — сказал Песков (цитата по ТАСС).



Он добавил, что Путин дал свою оценку действиям военной компании на фронте и событиям 24 июня, а также выслушал объяснения командиров. Они изложили президенту свою версию событий. Они заверили, что являются «убеждёнными сторонниками и солдатами главы государства» и «готовы дальше продолжать сражаться за Родину». Путин предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства.