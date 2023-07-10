Песков: Путин встречался с Пригожиным и командирами ЧВК через пять дней после мятежа

Президент РФ Владимир Путин встречался с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в Кремле через пять дней после мятежа, 29 июня. Об этом 10 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Встреча, по его словам, длилась около трёх часов. В ней участвовали командиры отрядов ЧВК, присутствовали в общей сложности 35 человек.
«Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек — всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Он добавил, что Путин дал свою оценку действиям военной компании на фронте и событиям 24 июня, а также выслушал объяснения командиров. Они изложили президенту свою версию событий. Они заверили, что являются «убеждёнными сторонниками и солдатами главы государства» и «готовы дальше продолжать сражаться за Родину». Путин предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства.
24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством. Вечером 24 июня Дмитрий Песков и Александр Лукашенко говорили о том, что глава Беларуси убедил Пригожина развернуть бойцов «Вагнера». Одним из условий соглашения было то, что Евгений Пригожин «уйдет в Беларусь». По словам Лукашенко, 27 июня Пригожин прибыл в республику. 6 июля президент Лукашенко заявил, что на территории Беларуси Пригожина нет. В тот же день Песков сообщил, что в Кремле не следят за перемещениями бизнесмена. Ранее «Фонтанка» писала, что мужчина, похожий на Пригожина, замечен в офисе на Васильевском острове в Петербурге. За последние дни главе ЧВК вернули изъятые в ходе обысков 24 июня 10 миллиардов рублей и арсенал, в том числе пистолет от министра обороны Шойгу.