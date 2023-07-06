Польза, честь и слава Евгения Пригожина. Разглядываем ордена мятежного основателя ЧВК «Вагнер»

Главные (по статусу) награды Евгения Пригожина все могли видеть, он часто появлялся с ними на многочисленных фото и видео. Три звезды Героя — России, ЛНР и ДНР — расположены в самом верху левого борта пиджака. А вот остальные ордена и медали до сегодняшнего дня не были широко известны. Зато их можно рассмотреть на фотографии, сделанной во время обыска 24 июня. Рассказываем о наградах Пригожина — что они значат и за что вручаются.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Трижды Герой, в том числе Российской Федерации Чаще всего официальное название этой высшей государственной награды в быту сокращают до Героя России. Она относится к отдельному виду госнаград и в соответствующей иерархии находится на первом месте. Это не просто награда, это высшее звание, которое присваивается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Герою вручается знак отличия — медаль «Золотая Звезда», собственно ее мы и видим на фото. По данным «Фонтанки», награда была присуждена 20 июня 2022 года. Повторно получить эту медаль, согласно статуту, нельзя. Но если гражданину присваивается еще и звание Героя Труда, то он имеет право на установку у себя на родине бронзового бюста.



Льготы. Также обладателям этой награды полагается: ежемесячная индексируемая выплата (в 2023 году это 83,5 тысячи рублей);

дополнительное матобеспечение (около 22 тысяч рублей);

дополнительная выплата от региона;

повышенная пенсия.

А еще Героям России положены социальные льготы. Вот лишь некоторые из довольно объемного пакета:

не нужно платить налог на недвижимость;

нет госпошлины;

оплачивается бензин (не более 100 литров в месяц);

выдается земельный участок;

бесплатно вставят зубы;

бесплатный санаторий с проездом (первый класс самолетом или купе поездом).



«Золотая Звезда» Героя России вручается с 1992 года. Первому она была присуждена посмертно генералу Осканову, который увел от населенного пункта неисправный МиГ-29. Нередко бывает, что данные о присвоении звания Героя засекречены. На данный момент известно о чуть менее тысячи обладателях «Золотой Звезды».

Евгений Пригожин входит в топ-30 известных случаев, когда помимо Героя России было присвоено звание Героя иностранных государств. В этом смысле он даже превосходит генерала Суровикина, у которого только две звезды — РФ и ЛНР. Среди обладателей сразу трех звезд Героев — глава Чечни Рамзан Кадыров и трое командиров ЧВК «Вагнер». О льготах звезд ДНР и ЛНР ничего неизвестно, а с вхождением республик в состав России они больше не вручаются.



Кавалер ордена Мужества Под геройскими звездами на пиджаке Евгения Пригожина находятся два ордена Мужества. Им награждаются «проявившие самоотверженность, мужество, и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в ЧС, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга, сопряженных с риском для жизни». Дата вручения Евгению Пригожину этих орденов неизвестна.



Льготы. Гражданским награда привилегий не дает, единовременная выплата положена только военнослужащим и госслужащим.



Мужества — один из самых массовых орденов в России, им награждено около 100 тысяч человек. Двукратное награждение тоже нередкий случай. Например, у Героя России Дмитрия Уткина (тот самый «Вагнер») четыре ордена Мужества. Самым молодым обладателем этой награды является семилетний Евгений Табаков, он был награжден посмертно за то, что пытался защитить свою сестру от насильника.

Польза, честь и слава Следующим рядом идут ордена: «За заслуги перед Отечеством» IV степени (без мечей, такие вручают гражданским), Александра Невского, «За военные заслуги», «Дружбы», а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней (при наличии двух медалей, вторая не носится).



Девиз ордена «За заслуги перед Отечеством» — «Польза, честь и слава». Свою четвертую степень Евгений Викторович получил в 2014 году открытым указом президента, где он указан как директор ООО «Конкорд М». В документе, где перечислены несколько человек, говорится, что награда вручается «за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие РФ, заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укрепления законности, эффективную законотворческую и общественную деятельность, многолетнюю добросовестную работу». Орденом IV степени обладают около трех тысяч человек.

Если говорить о медали ордена «За заслуги перед Отечеством» (это две разных награды), то среди дважды награжденных (I и II степенью) — биатлонистка Ольга Зайцева и астрофизик Дмитрий Бисикало.



Льготы. Орден предусматривает надбавку в размере 330% от самой низкой социальной пенсии, здесь опять же положены бесплатные зубы, курортное лечение, проезд на общественном транспорте, компенсация за оплату услуг ЖКХ. За медаль льгот не предусмотрено.



Труды и Отечество Девиз ордена Александра Невского — «За труды и Отечество». Это одна из неизвестных ранее наград Евгения Пригожина. Орден Александра Невского с некоторыми изменениями в статуте существовал и в Российской империи, и в Советском Союзе. В Российской Федерации вручается с 2010 года. Первым его получил Борис Грызлов, а к 2023 году известно минимум о 150 награжденных орденом Александра Невского. Помимо Пригожина, он есть, например, у Сергея Шойгу, Валерия Герасимова, Маргариты Симоньян.

Дата вручения ордена Александра Невского Пригожину неизвестна, но, согласно статуту, у него на тот момент уже должен был быть хотя бы один орден. Им награждаются «граждане, замещающие должности госслужбы, за особые заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане РФ за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно-полезной деятельности».



Льготы. не предусмотрены.

Такого нет даже у Шойгу Пожалуй, самый неожиданный орден на пиджаке Пригожина — это «За военные заслуги». Он вручается:

за поддержание высокой боевой готовности войск и обеспечение обороноспособности России;

за умелые, инициативные и решительные действия, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых, учебно-боевые и иных операций, поддержание или восстановление международного мира и безопасности;

за образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие личные показатели в служебной деятельности, достижение высокой боевой выучки военнослужащих;



за заслуги в укреплении международного военного и военно-технического сотрудничества.

Казалось бы, к Евгению Викторовичу при желании можно притянуть любой из пунктов. Но есть нюанс. Орден «За военные заслуги» вручается только военнослужащим и то при наличии выслуги 20 лет и других наград. С 2011 года этим орденом могут наградить работников оборонки, НИИ и госслужащих — за соответствующие заслуги. Журнал «Коммерсант. Власть» писал, что в 2003 году, в нарушение действующего тогда статута, орденом «За военные заслуги» был награжден бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Есть и второй нюанс. У министра обороны Сергея Шойгу такого ордена нет.



Льготы. Не предусмотрены.

Мир и Дружба Орденом «Дружбы» всех, кто знаком с биографией Евгения Пригожина, не удивишь. На оборотной стороне его можно увидеть рельефную надпись «МИР И ДРУЖБА». Орден вручается как россиянам, так и иностранцам — «за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами; за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, за особые заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан» и прочие заслуги перед Российской Федерацией. Дата вручения Пригожину неизвестна. Чтобы его получить, достаточно иметь хотя бы одну госнаграду.

Льготы. Не предусмотрены, однако граждане РФ могут претендовать на статус ветерана труда.

Возвращение Крыма и боевые отличия В четвертом ряду — ведомственные медали: «За возвращение Крыма», «За укрепление боевого содружества», «За заслуги в МТО», «За боевые отличия», медаль Хрулева, медаль 300-летия Санкт-Петербурга… предпоследнюю не разобрать. Кроме двух, эти медали вручаются гражданским, а вот «За боевые отличия» положена только военнослужащим, медалью Хрулева могут награждать еще и ветеранов военной службы.



Нижний ряд состоит из иностранных наград. Из узнаваемых — крест «Воинской доблести» от Центральной африканской республики, был вручен Пригожину в марте 2021 года. И похоже, что центральноафриканская же звезда «За военные заслуги».

Два центральноафриканских ордена «За заслуги» повешены на шею. На правой «груди» видны «Орден Республики» и орден «Двух Нилов» от Судана. Остальные, а они тоже иностранные, не разобрать из-за качества фотографии.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Итого на пиджаке Евгения Пригожина мы насчитали 30 наград. И это не считая подаренного лично министром обороны пистолета Glock. У Сергея Шойгу больше. Вдвое. Наградное оружие тоже есть. У него 9-мм пистолет Ярыгина «Грач».



Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»



PS: Не называя имени владельца, «Фонтанка» показала фото пиджака знакомому фалеристу (специалист по наградам) и спросила: «Как бы вы охарактеризовали человека, глядя только на его награды?»

— Да никак. У нас последнее время настолько странные иконостасы встречаются, что сказать нечего, — пожал плечами специалист.

