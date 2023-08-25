Песков ответил, придет ли Путин на похороны Пригожина, если глава «Вагнера» погиб

В Кремле отказались говорить о том, точно ли погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в результате авиакатастрофы в Тверской области. Это установит экспертиза.



Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил о заявлении Владимира Путина, который вчера сообщил о том, что «сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы», в том числе генетическая. Официальные итоги «будут опубликованы», заверил он.



Кроме того, Песков ответил на вопрос, пойдет ли Путин на похороны Пригожина, если глава «Вагнера» погиб: «Пока не знаем, насколько долгими будут процедуры следствия, у президента в целом плотный график» (цитата по РИА Новости).

