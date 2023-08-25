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    Крушение самолета Пригожина

    Песков ответил, придет ли Путин на похороны Пригожина, если глава «Вагнера» погиб

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    В Кремле отказались говорить о том, точно ли погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в результате авиакатастрофы в Тверской области. Это установит экспертиза.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил о заявлении Владимира Путина, который вчера сообщил о том, что «сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы», в том числе генетическая. Официальные итоги «будут опубликованы», заверил он.

    Кроме того, Песков ответил на вопрос, пойдет ли Путин на похороны Пригожина, если глава «Вагнера» погиб: «Пока не знаем, насколько долгими будут процедуры следствия, у президента в целом плотный график» (цитата по РИА Новости).

    Бизнес-джет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина разбился вечером 23 августа. В списке пассажиров, который опубликовала Росавиация, бизнесмен числился на борту, как и сам Вагнер — Дмитрий Уткин. Тела всех семи пассажиров и трех членов экипажа найдены, подробнее читайте на «Фонтанке».

    Хотя официальных данных экспертизы тел пока нет, о Пригожине в прошедшем времени 24 августа говорил президент РФ Владимир Путин.

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