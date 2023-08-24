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    Крушение самолета Пригожина

    Кувалда, цветы и опознание. Что известно о крушении самолета Пригожина к этому часу

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    В Петербурге продолжают нести цветы к стихийному мемориалу у здания на Зольной улице, где располагался «ЧВК Вагнер Центр». Некто из скорбящих возложил кувалду, как один из символов «Вагнера».

    Напомним, авиакатастрофа произошла вечером 23 августа. Бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина выполнял рейс Москва — Петербург и упал в Тверской области (смотрите репортаж «Фонтанки» с места падения). После крушения самолета Росавиация обнародовала список его пассажиров и экипажа.

    На 15:00 24 августа известно, что на борту находились три члена экипажа. 51-летний Алексей Левшин — командир. Он из Воронежа, остались жена и двое детей.

    29-летний Рустам Каримов — второй пилот. Он переехал в Петербург из Перми, где работал в авиакомпании S7. Когда началась пандемия, его уволили. В петербургской кампании отработал всего 2–3 месяца. У него осталась молодая супруга. 24 августа его коллега объявил об организации добровольного сбора средств в помощь семье погибшего.

    39-летняя Кристина Ядревская — единственная женщина на борту разбившегося самолета, старшая сестра зампрокурора из Челябинской области. Она родилась в Казахстане, сначала уехала из дома в Москву, затем в Петербург. Судя по постам в соцсетях, на бизнес-джетах стюардессой работала последний год.

    Росавиация сообщила также фамилии пассажиров, находившихся на борту. Это:

    • Сергей Пропустин,

    • Евгений Макарян,

    • Александр Тотмин,

    • Валерий Чекалов,

    • Дмитрий Уткин,

    • Николай Матусеев,

    • Евгений Пригожин.

    О том, что известно о пассажирах, предположительно, погибших в авиакатастрофе под Тверью, читайте здесь.

    Тела погибших, в том числе возможное тело Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы — обгорели. По косвенным признакам специалисты говорят, что бизнесмен есть среди погибших. Но без экспертизы нельзя утверждать, что глава ЧВК «Вагнер» и его сослуживцы мертвы, говорил источник «Фонтанки».

    Расследование уголовного дела о крушении бизнес-джета в Тверской области поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибуле, пишет РБК со ссылкой на источник. Сибула расследовал громкие дела об авиакатастрофах, в том числе и трагедию во Внуково в 2014 году.

    «Фонтанка» поговорила с очевидцами падения бизнес-джета Embraer Legacy Евгения Пригожина, они заявили, что видели, что от самолёта в воздухе отделились один или два фрагмента.

    Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию. Всё самое главное о крушении самолета Пригожина вы найдете здесь.

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