На борту самолёта Пригожина была женщина. Рассказываем, кто она

На борту разбившегося самолёта Евгения Пригожина, по данным Росавиации, находилась одна женщина — бортпроводница Кристина Распопова.



74.RU пишет, что ей было 39 лет, и указывает другую её фамилию — Ядревская. По данным издания, она была старшей сестрой заместителя прокурора города Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова. Они родились в Казахстане, оттуда Кристина уехала в столицу строить карьеру: у неё, по словам источника, «всегда был сильный характер». С братом изредка созванивались, виделись не чаще раза в год.

«Он и не знал, что сестра летала на самолете Пригожина. Знал только, что она работает на бизнес-джете, который сдают в аренду всем, кто может это себе позволить», — говорит источник 74.RU.

