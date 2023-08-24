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    Крушение самолета Пригожина

    На борту самолёта Пригожина была женщина. Рассказываем, кто она

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    15 комментариев

    На борту разбившегося самолёта Евгения Пригожина, по данным Росавиации, находилась одна женщина — бортпроводница Кристина Распопова.

    74.RU пишет, что ей было 39 лет, и указывает другую её фамилию — Ядревская. По данным издания, она была старшей сестрой заместителя прокурора города Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова. Они родились в Казахстане, оттуда Кристина уехала в столицу строить карьеру: у неё, по словам источника, «всегда был сильный характер». С братом изредка созванивались, виделись не чаще раза в год.

    «Он и не знал, что сестра летала на самолете Пригожина. Знал только, что она работает на бизнес-джете, который сдают в аренду всем, кто может это себе позволить», — говорит источник 74.RU.

    Вечером 23 августа, по данным «Базы», Кристина рассказала близким о задержке вылета. Последнее время она жила в Петербурге — переехала туда из Москвы, устроившись в компанию «МНТ Аэро» (которой принадлежал самолёт), а на днях вернулась в столицу для работы на «важном» маршруте.

    Бизнес-джет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Петербург, упал близ села Куженкино в Тверской области. Падение борта удалось снять очевидцам, которые приняли самолет за беспилотник.

    По данным Росавиации, в списках пассажиров значились глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а также Дмитрий Уткин по прозвищу Вагнер, которого считают основателем частной военной компании. Подробнее о нем можно почитать тут. По данным «Фонтанки», на борту также мог находиться оператор Евгения Пригожина, он тоже значился в списках.

    Всего на борту находились 10 человек вместе с членами экипажа. О гибели Пригожина сообщили сразу несколько источников, в том числе — и «Фонтанки». Однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет, как и связи с бизнесменом. Из-под обломков самолета извлечены тела десяти человек. Они сильно обезображены, и для установления личности понадобится ДНК-экспертиза.

    СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На месте всю ночь работала следственная группа, в том числе сотрудники ФСБ.

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    Комментарии 15

    Гость24 Авг 2023 в 09:16
    Значить не судьба...
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