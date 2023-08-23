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    Крушение самолета Пригожина

    Источник: Окружение Пригожина не может до него дозвониться

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    Источник «Фонтанки» сообщает, что близкое окружение не может дозвониться до Евгения Пригожина. По данным Росавиации, он был в списке пассажиров упавшего в Тверской области самолета.

    Бизнес-джет Embraer Legacy 600 разбился вечером 23 августа под поселком Куженкино в Тверской области. Момент и последствия авиакатастрофы попали на видео. О судьбе Евгения Пригожина сведений пока нет, как и отсутствует информация о том, был ли он на борту. По данным МЧС, на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

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