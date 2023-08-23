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    Росавиация: Евгений Пригожин был в списке пассажиров упавшего под Тверью самолета

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    Бизнесмен Евгений Пригожин значился среди пассажиров разбившегося в Тверской области частного самолета Embraer Legacy. Об этом 23 августа пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Росавиации.

    По данным МЧС, самолет летел из Москвы в Петербург и потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. Предварительно все они погибли. Сейчас на месте работают спасатели. Пока неизвестно, был ли сам бизнесмен на борту самолета.

    Отследить маршрут самолета можно по сервису Flightradar24. Вероятно, речь идет о самолете RA-02795. Этот бизнес-джет СМИ связывали с Пригожиным. В конце июня он, к примеру, садился на территории Белоруссии, куда по договоренностям после мятежа ушла ЧВК «Вагнер».

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