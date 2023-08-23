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    Крушение самолета Пригожина

    Падение самолета в Тверской области: видео

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    33 комментария

    В соцсетях появилось видео падения предположительно частного самолёта Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин. Предварительно крушение произошло под поселком Куженкино в Тверской области, обломки упали рядом с фермой.

    «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка.ру»

    Напомним, как сообщает МЧС РФ, самолет совершал рейс Москва — Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все погибли.

    Столичный портал MSK1.RU сообщает, что бизнес-джет вылетел из Шереметьево в 18:59 по московскому времени и пропал с радаров в районе Твери примерно через 15 минут после взлета.

    Всё, что известно к этой минуте, — здесь.

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