Падение бизнес-джета Евгения Пригожина в Тверской области: что известно к этому часу

В Бологовском районе Тверской области под поселком Куженкино произошло крушение самолета.
Как сообщает МЧС РФ, упал частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва-Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.
Столичный портал MSK1.RU сообщает, что бизнес-джет вылетел из Шереметьево в 18:59 по Московскому времени и пропал с радаров в районе Твери примерно через 15 минут после взлета. По предварительным неподтвержденным данным, разбился самолёт Embraer Legacy 600 RA-02795.
Этот бизнес-джет связывают с именем Евгения Пригожина. Предположительно, именно на нём он летал из Ростова-на-Дону в Минск 27 июня 2023 года, вскоре после мятежа ЧВК «Вагнер». Именно на этом самолете Пригожин в свое время прилетал в Екатеринбург.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, в списке пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области, значится Евгений Пригожин. Однако пока нет информации, был ли он на борту.