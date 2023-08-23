Падение бизнес-джета Евгения Пригожина в Тверской области: что известно к этому часу

В Бологовском районе Тверской области под поселком Куженкино произошло крушение самолета.



Как сообщает МЧС РФ, упал частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва-Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Столичный портал MSK1.RU сообщает, что бизнес-джет вылетел из Шереметьево в 18:59 по Московскому времени и пропал с радаров в районе Твери примерно через 15 минут после взлета. По предварительным неподтвержденным данным, разбился самолёт Embraer Legacy 600 RA-02795.