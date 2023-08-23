Источник: в упавшем самолете должны были быть Пригожин, его оператор и Дмитрий Уткин

По данным «Фонтанки» в упавшем в Тверской области самолете должны были быть сам Евгений Пригожин, его оператор, а также Герой России Дмитрий Уткин (тот самый «Вагнер»), логист ЧВК «Вагнер» и личная охрана.

«Фонтанка» писала, что, по нашим данным, Пригожин всё же был на борту того самолета.

