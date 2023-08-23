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    Крушение самолета Пригожина

    Источник: в упавшем самолете должны были быть Пригожин, его оператор и Дмитрий Уткин

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    51 комментарий

    По данным «Фонтанки» в упавшем в Тверской области самолете должны были быть сам Евгений Пригожин, его оператор, а также Герой России Дмитрий Уткин (тот самый «Вагнер»), логист ЧВК «Вагнер» и личная охрана.

    «Фонтанка» писала, что, по нашим данным, Пригожин всё же был на борту того самолета.

    Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнесджет, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Взрыв и падение попали на видео, которое сняли местные жители. На месте крушения были обнаружены тела восьми человек. Трупы сильно обгорели, и для установления личности будет использована ДНК-экспертиза. На данный момент, по данным «Фонтанки», люди из окружения Пригожина не могут до него дозвониться. По предварительным данным, на борту находились 10 человек. Еще один борт, который связывают с бизнесменом, по данным онлайн-сервиса Flightradat, сел в аэропорту Остафьево.

    Подробнее о том, кто такой Дмитрий «Вагнер» Уткин читайте здесь. Также собрали первые реакции на произошедшее. Всё самое главное — в нашей онлайн-трансляции.

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    Комментарии 51

    Гость23 Авг 2023 в 23:08
    ПАТРИОТ.
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