Источник: в упавшем самолете должны были быть Пригожин, его оператор и Дмитрий Уткин

По данным «Фонтанки» в упавшем в Тверской области самолете должны были быть сам Евгений Пригожин, его оператор, а также Герой России Дмитрий Уткин (тот самый «Вагнер»), логист ЧВК «Вагнер» и личная охрана.
«Фонтанка» писала, что, по нашим данным, Пригожин всё же был на борту того самолета.
Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнесджет, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Взрыв и падение попали на видео, которое сняли местные жители. На месте крушения были обнаружены тела восьми человек. Трупы сильно обгорели, и для установления личности будет использована
Подробнее о том, кто такой Дмитрий «Вагнер» Уткин читайте здесь. Также собрали первые реакции на произошедшее. Всё самое главное — в нашей онлайн-трансляции.