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    Крушение самолета Пригожина

    Источник: Евгений Пригожин был на борту упавшего самолета

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    109 комментариев

    По информации «Фонтанки», бизнесмен Евгений Пригожин был на борту потерпевшего крушение самолета. Помимо Пригожина, в бизнесджете находились также командиры ЧВК «Вагнер», сообщает источник нашего издания.

    Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнесджет, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Взрыв и падение попали на видео, которое сняли местные жители. На месте крушения были обнаружены тела восьми человек. Трупы сильно обгорели, и для установления личности будет использована ДНК-экспертиза. На данный момент, по данным «Фонтанки», люди из окружения Пригожина не могут до него дозвониться. По предварительным данным, на борту находились 10 человек. Еще один борт, который связывают с бизнесменом, по данным онлайн-сервиса Flightradat, сел в аэропорту Остафьево.

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    Комментарии 109

    Гость23 Авг 2023 в 22:10
    Masel Tov!👍
    +0−0
    Гость23 Авг 2023 в 22:04
    Жаль,однако.
    +0−0
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