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    Крушение самолета Пригожина

    Тела восьми человек нашли на месте крушения самолета в Тверской области

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    Экстренные службы Тверской области сообщают о том, что на месте крушения самолета нашли тела погибших.

    Как сообщает РИА «Новости» 23 августа, пока нашли останки восьми человек.

    По данным МЧС, на борту было 10 человек, из которых трое — экипаж. Росавиация сообщала, что на рейс был зарегистрирован бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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