Тела восьми человек нашли на месте крушения самолета в Тверской области

Экстренные службы Тверской области сообщают о том, что на месте крушения самолета нашли тела погибших.
Как сообщает РИА «Новости» 23 августа, пока нашли останки восьми человек.
По данным МЧС, на борту было
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Экстренные службы Тверской области сообщают о том, что на месте крушения самолета нашли тела погибших.
Как сообщает РИА «Новости» 23 августа, пока нашли останки восьми человек.
По данным МЧС, на борту было
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