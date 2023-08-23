В Тверской области рухнул самолет Евгения Пригожина, все на борту погибли: онлайн-репортаж

Вечером в среду, 23 августа, в Тверской области разбился самолет. Сейчас на месте падения сильное возгорание. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, пишут «Известия».
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Одна из версий крушения самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин, — теракт на борту. Сейчас информацию проверяют спецслужбы, пишет Mash.
Первые минуты падения самолета, на котором числился Евгений Пригожин.
Анатолий Несмиян / T.me
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на личный контроль происшествие с крушением самолета в Бологовском районе Тверской области, при котором, по информации МЧС, погибли 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Перед крушением самолета в Тверской области очевидцы слышали два сильных взрыва. После у самолета отвалилось крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.
Mash / T.me
В «Википедии» появилась информация о дате смерти Пригожина.
По информации ВЧК-ОГПУ, на борту упавшего самолета Евгения Пригожина был также и правая рука Пригожина Дмитрий Уткин. Официальной информации пока что нет.
Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщает о разговоре с пресс-секретарем Евгения Пригожина.
— Говорила сейчас с пресс-секретарем Пригожина. Она отказывается что-то говорить напрямую, но дала понять, что общалась с ним недавно:
— Я отказываюсь также верить.
— Вы с ним на связи?
— Да. Мы общались.
Жесткие кадры с места происшествия. На кадрах, которые публикуют очевидцы, заметны части человеческих тел и обломки разбившегося самолета.
Осторожно, Москва / T.me
Росавиация сообщила, что в самолете, разбившемся в Тверской области, значился Евгений Пригожин.
— Один весь разорванный. Горит сильно. Второй тоже мертвый, — говорит очевидец.
На месте крушения гражданского бизнес-джета сейчас сильное возгорание. На место ЧП едут спецслужбы.
Baza / T.me
МЧС России прокомментировало крушение самолета в Тверской области.
— В Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли. МЧС России проводит поисковые работы, — сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.
Кадры с места крушения самолета.
Бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области. По данным 112, упал Embraer ERJ-135 с регистрационным номером RA-RA-02795, который связывают с Евгением Пригожиным.
На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Самолет выполнял рейс из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Питер. Эксплуатант воздушного судна — ООО «МНТ Аэро».