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    Крушение бизнес-джета

    В Тверской области рухнул самолет Евгения Пригожина, все на борту погибли: онлайн-репортаж

    Рассказываем подробности произошедшего

    20819
    17 комментариев

    Вечером в среду, 23 августа, в Тверской области разбился самолет. Сейчас на месте падения сильное возгорание. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, пишут «Известия».

    Если вы что-то знаете о произошедшем, расскажите об этом редакции.

    Телефон редакции

    +7 982 630 3102
    Фото: wikipedia.org
    Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me
    Фото: Baza / T.me 
    Фото: flightradar24
    Фото: flightradar24
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    Одна из версий крушения самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин, — теракт на борту. Сейчас информацию проверяют спецслужбы, пишет Mash.

    Фото: wikipedia.org
    Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me
    Фото: Baza / T.me 
    Фото: flightradar24
    Фото: flightradar24
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    Первые минуты падения самолета, на котором числился Евгений Пригожин.

    Анатолий Несмиян / T.me

    Фото: wikipedia.org
    Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me
    Фото: Baza / T.me 
    Фото: flightradar24
    Фото: flightradar24
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    Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на личный контроль происшествие с крушением самолета в Бологовском районе Тверской области, при котором, по информации МЧС, погибли 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

    Фото: wikipedia.org
    Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me
    Фото: Baza / T.me 
    Фото: flightradar24
    Фото: flightradar24
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    Перед крушением самолета в Тверской области очевидцы слышали два сильных взрыва. После у самолета отвалилось крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.

    Mash / T.me

    Фото: wikipedia.org
    Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me
    Фото: Baza / T.me 
    Фото: flightradar24
    Фото: flightradar24
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    В «Википедии» появилась информация о дате смерти Пригожина.

    Фото: wikipedia.org
    Фото: wikipedia.org
    Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me
    Фото: Baza / T.me 
    Фото: flightradar24
    Фото: flightradar24
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    По информации ВЧК-ОГПУ, на борту упавшего самолета Евгения Пригожина был также и правая рука Пригожина Дмитрий Уткин. Официальной информации пока что нет.

    Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me
    Фото: wikipedia.org
    Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me
    Фото: Baza / T.me 
    Фото: flightradar24
    Фото: flightradar24
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    Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщает о разговоре с пресс-секретарем Евгения Пригожина.

    — Говорила сейчас с пресс-секретарем Пригожина. Она отказывается что-то говорить напрямую, но дала понять, что общалась с ним недавно:

    — Я отказываюсь также верить.

    — Вы с ним на связи?

    — Да. Мы общались.

    Фото: wikipedia.org
    Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me
    Фото: Baza / T.me 
    Фото: flightradar24
    Фото: flightradar24
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    Жесткие кадры с места происшествия. На кадрах, которые публикуют очевидцы, заметны части человеческих тел и обломки разбившегося самолета.

    Осторожно, Москва / T.me

    Фото: wikipedia.org
    Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me
    Фото: Baza / T.me 
    Фото: flightradar24
    Фото: flightradar24
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    Росавиация сообщила, что в самолете, разбившемся в Тверской области, значился Евгений Пригожин.

    Фото: wikipedia.org
    Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me
    Фото: Baza / T.me 
    Фото: flightradar24
    Фото: flightradar24
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    — Один весь разорванный. Горит сильно. Второй тоже мертвый, — говорит очевидец.

    Фото: wikipedia.org
    Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me
    Фото: Baza / T.me 
    Фото: flightradar24
    Фото: flightradar24
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    На месте крушения гражданского бизнес-джета сейчас сильное возгорание. На место ЧП едут спецслужбы.

    Baza / T.me

    Фото: wikipedia.org
    Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me
    Фото: Baza / T.me 
    Фото: flightradar24
    Фото: flightradar24
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    МЧС России прокомментировало крушение самолета в Тверской области.

    — В Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли. МЧС России проводит поисковые работы, — сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

    Фото: wikipedia.org
    Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me
    Фото: Baza / T.me 
    Фото: flightradar24
    Фото: flightradar24
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    Кадры с места крушения самолета.

    Фото: Baza / T.me 
    Фото: wikipedia.org
    Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me
    Фото: Baza / T.me 
    Фото: flightradar24
    Фото: flightradar24
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    Бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области. По данным 112, упал Embraer ERJ-135 с регистрационным номером RA-RA-02795, который связывают с Евгением Пригожиным.

    На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Самолет выполнял рейс из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Питер. Эксплуатант воздушного судна — ООО «МНТ Аэро».

    Фото: flightradar24
    Фото: flightradar24
    Фото: wikipedia.org
    Фото: ВЧК-ОГПУ / T.me
    Фото: Baza / T.me 
    Фото: flightradar24
    Фото: flightradar24

    Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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    Комментарии 17

    Гость23 Авг 2023 в 20:28
    Убили ???
    +0−0
    Гость23 Авг 2023 в 20:27
    Петров и Башаров ...
    +0−0
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