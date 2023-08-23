В Тверской области рухнул самолет Евгения Пригожина, все на борту погибли: онлайн-репортаж

Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщает о разговоре с пресс-секретарем Евгения Пригожина.

— Говорила сейчас с пресс-секретарем Пригожина. Она отказывается что-то говорить напрямую, но дала понять, что общалась с ним недавно:

— Я отказываюсь также верить.

— Вы с ним на связи?

— Да. Мы общались.