    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    0 м/с, штиль

    760мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.44eur102.25

    ««Вагнер» обезглавлен?» Первые реакции на падение самолета, на котором числился Пригожин

    3268
    20 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Тверской области рухнул самолет, среди пассажиров которых значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В соцсетях прозвучали первые теории.

    Одной из первых на новость о рухнувшем самолете высказалась глава RT Маргарита Симоньян. Сомнений в том, что произошло, она не высказывала: «Среди обсуждаемых версий — инсценировка. Но лично я склоняюсь к более очевидной». Бывший коллега Симоньян по RT Антон Красовский опубликовал только одно нецензурное слово, обозначающее крайнюю степень удивление.

    «Это теракт в российском небе. Он должен быть расследован. Виновные должны ответить», — заявил депутат Госдумы Евгений Попов. После этого он репостнул к себе в канал новость от ТАСС с информацией о случившемся. Депутат Михаил Делягин написал, что в гибель главы ЧВК «Вагнер» не верит, и поделился конспирологической теорией: «Сильно сомневаюсь я в смерти Уткина, да и Пригожина. Люди такого склада порой используют фиктивные катастрофы, чтобы уйти с публичной сцены, на которой им неуютно и где они неуютны своим партнерам (вполне себе деловым). Так что, возможно, руководство Вагнера в Африке останется на прежнем высоком уровне».

    Политолог Сергей Марков высказался куда более категорично: «Убийство Пригожина и Уткина, создателей ЧВК Вагнер, наверняка теракт Украины к дню независимости Украины завтра. Всё враги России ликуют уже сегодня. И убийство Пригожина это главное достижение Украины в этом году».

    Право-патриотическая общественность молчать тоже не стала. Философ Александр Дугин был немногословен: «Строить догадки пока рано. В любом случае, это очень тревожное сообщение».

    «Не буду в это верить, сколько еще возможно…у [распутных женщин] уже праздник. Праздник [распутных женщин]. Уже заколебали эти их праздники за 9 лет. Жень, Евгений Викторович, поживи еще», — написал писатель Захар Прилепин. Поэтесса Анна Долгарева опубликовала пост в тех же интонациях: «Нет, не хочу верить, не буду верить. Пока второй самолет летает над Москвой, буду надеяться, что Пригожин жив. И буду верить, что ЧВК "Вагнер" в любом случае продолжит деятельность».

    Скрипач Пётр Лундстрем заговорил о Боге: «Всем придется выдохнуть. Постараюсь обойтись без комментариев. Хочется только спросить, неужели вот только так? Как люди спят спокойно после этого? Я не верю, что можно полностью отрицать существование Бога. Если говорить о земном, то последствия непредсказуемы. Царствие Небесное всем погибшим. Почему-то вспоминаются 10 миллионов долларов пожертвованных Пригожиным на строительство храма. Дай Бог, это тоже зачтется»

    Среди либерального лагеря высказавшихся пока на порядок меньше. Экс-глава «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* (внесен в реестр иноагентов) обратил внимание своих читателей на особенности бизнес-авиации: «Бизнес-джеты тщательно проверяются перед посадкой. И если пассажир не является, то это отмечается в специальном листе. Кроме того на вылете в зале VIP Внуково-3 стоят камеры и видно, кто выходит из зала на летное поле. Правда, с учетом двух одновременно вылетающих самолетов пассажиры могут меняться местами без фиксации».

    *Минюст внес Алексея Венедиктова в реестр иностранных агентов.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Венедиктовым Алексеем Алексеевичем либо касается деятельности иностранного агента Венедиктова Алексея Алексеевича.
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close