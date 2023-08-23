««Вагнер» обезглавлен?» Первые реакции на падение самолета, на котором числился Пригожин

В Тверской области рухнул самолет, среди пассажиров которых значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В соцсетях прозвучали первые теории.
Одной из первых на новость о рухнувшем самолете высказалась глава RT Маргарита Симоньян. Сомнений в том, что произошло, она не высказывала: «Среди обсуждаемых версий — инсценировка. Но лично я склоняюсь к более очевидной». Бывший коллега Симоньян по RT Антон Красовский опубликовал только одно нецензурное слово, обозначающее крайнюю степень удивление.
«Это теракт в российском небе. Он должен быть расследован. Виновные должны ответить», — заявил депутат Госдумы Евгений Попов. После этого он репостнул к себе в канал новость от ТАСС с информацией о случившемся. Депутат Михаил Делягин написал, что в гибель главы ЧВК «Вагнер» не верит, и поделился конспирологической теорией: «Сильно сомневаюсь я в смерти Уткина, да и Пригожина. Люди такого склада порой используют фиктивные катастрофы, чтобы уйти с публичной сцены, на которой им неуютно и где они неуютны своим партнерам (вполне себе деловым). Так что, возможно, руководство Вагнера в Африке останется на прежнем высоком уровне».
Политолог Сергей Марков высказался куда более категорично: «Убийство Пригожина и Уткина, создателей ЧВК Вагнер, наверняка теракт Украины к дню независимости Украины завтра. Всё враги России ликуют уже сегодня. И убийство Пригожина это главное достижение Украины в этом году».
Право-патриотическая общественность молчать тоже не стала. Философ Александр Дугин был немногословен: «Строить догадки пока рано. В любом случае, это очень тревожное сообщение».
«Не буду в это верить, сколько еще возможно…у [распутных женщин] уже праздник. Праздник [распутных женщин]. Уже заколебали эти их праздники за 9 лет. Жень, Евгений Викторович, поживи еще», — написал писатель Захар Прилепин. Поэтесса Анна Долгарева опубликовала пост в тех же интонациях: «Нет, не хочу верить, не буду верить. Пока второй самолет летает над Москвой, буду надеяться, что Пригожин жив. И буду верить, что ЧВК "Вагнер" в любом случае продолжит деятельность».
Скрипач Пётр Лундстрем заговорил о Боге: «Всем придется выдохнуть. Постараюсь обойтись без комментариев. Хочется только спросить, неужели вот только так? Как люди спят спокойно после этого? Я не верю, что можно полностью отрицать существование Бога. Если говорить о земном, то последствия непредсказуемы. Царствие Небесное всем погибшим. Почему-то вспоминаются 10 миллионов долларов пожертвованных Пригожиным на строительство храма. Дай Бог, это тоже зачтется»
Среди либерального лагеря высказавшихся пока на порядок меньше. Экс-глава «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* (внесен в реестр иноагентов) обратил внимание своих читателей на особенности бизнес-авиации: «Бизнес-джеты тщательно проверяются перед посадкой. И если пассажир не является, то это отмечается в специальном листе. Кроме того на вылете в зале VIP Внуково-3 стоят камеры и видно, кто выходит из зала на летное поле. Правда, с учетом двух одновременно вылетающих самолетов пассажиры могут меняться местами без фиксации».
*Минюст внес Алексея Венедиктова в реестр иностранных агентов.