««Вагнер» обезглавлен?» Первые реакции на падение самолета, на котором числился Пригожин

Одной из первых на новость о рухнувшем самолете высказалась глава RT Маргарита Симоньян. Сомнений в том, что произошло, она не высказывала: «Среди обсуждаемых версий — инсценировка. Но лично я склоняюсь к более очевидной». Бывший коллега Симоньян по RT Антон Красовский опубликовал только одно нецензурное слово, обозначающее крайнюю степень удивление.

«Это теракт в российском небе. Он должен быть расследован. Виновные должны ответить», — заявил депутат Госдумы Евгений Попов. После этого он репостнул к себе в канал новость от ТАСС с информацией о случившемся. Депутат Михаил Делягин написал, что в гибель главы ЧВК «Вагнер» не верит, и поделился конспирологической теорией: «Сильно сомневаюсь я в смерти Уткина, да и Пригожина. Люди такого склада порой используют фиктивные катастрофы, чтобы уйти с публичной сцены, на которой им неуютно и где они неуютны своим партнерам (вполне себе деловым). Так что, возможно, руководство Вагнера в Африке останется на прежнем высоком уровне».

Политолог Сергей Марков высказался куда более категорично: «Убийство Пригожина и Уткина, создателей ЧВК Вагнер, наверняка теракт Украины к дню независимости Украины завтра. Всё враги России ликуют уже сегодня. И убийство Пригожина это главное достижение Украины в этом году».



Право-патриотическая общественность молчать тоже не стала. Философ Александр Дугин был немногословен: «Строить догадки пока рано. В любом случае, это очень тревожное сообщение».

«Не буду в это верить, сколько еще возможно…у [распутных женщин] уже праздник. Праздник [распутных женщин]. Уже заколебали эти их праздники за 9 лет. Жень, Евгений Викторович, поживи еще», — написал писатель Захар Прилепин. Поэтесса Анна Долгарева опубликовала пост в тех же интонациях: «Нет, не хочу верить, не буду верить. Пока второй самолет летает над Москвой, буду надеяться, что Пригожин жив. И буду верить, что ЧВК "Вагнер" в любом случае продолжит деятельность».

