К стихийному мемориалу у «ЧВК Вагнер Центра» принесли кувалду

Кувалду, которая с некоторых пор стала одним из неофициальных символов ЧВК «Вагнер», принесли к стихийному мемориалу у здания на Зольной улице в Петербурге. Об этом днем 24 августа сообщает корреспондент «Фонтанки».



Ее возложил один из пришедших рядом с цветами и знаменами ЧВК. На кувалде можно заметить символ «Вагнера».