К стихийному мемориалу у «ЧВК Вагнер Центра» принесли кувалду

Кувалду, которая с некоторых пор стала одним из неофициальных символов ЧВК «Вагнер», принесли к стихийному мемориалу у здания на Зольной улице в Петербурге. Об этом днем 24 августа сообщает корреспондент «Фонтанки».
Ее возложил один из пришедших рядом с цветами и знаменами ЧВК. На кувалде можно заметить символ «Вагнера».
Стихийный мемориал у здания, где располагался «ЧВК Вагнер Центр», начал появляться ближе к ночи 23 августа, когда стало известно о крушении частного бизнес-джета Embraer Legacy. В списке пассажиров числились Евгений Пригожин и Дмитрий «Вагнер» Уткин. Официально заявлено, что найдены тела всех 7 пассажиров и 3 членов экипажа. Останки доставили в морг. По данным «Фонтанки», тела погибших, в том числе возможное тело Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы. Однако по косвенным признакам специалисты все-таки говорят, что Пригожин среди погибших. Более точно это установит экспертиза.