    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, южн

    761мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.44eur102.25

    Крушение самолета Пригожина

    К стихийному мемориалу у «ЧВК Вагнер Центра» принесли кувалду

    976
    8 комментариев

    Кувалду, которая с некоторых пор стала одним из неофициальных символов ЧВК «Вагнер», принесли к стихийному мемориалу у здания на Зольной улице в Петербурге. Об этом днем 24 августа сообщает корреспондент «Фонтанки».

    Ее возложил один из пришедших рядом с цветами и знаменами ЧВК. На кувалде можно заметить символ «Вагнера».

    ПоделитьсяПоделиться

    Стихийный мемориал у здания, где располагался «ЧВК Вагнер Центр», начал появляться ближе к ночи 23 августа, когда стало известно о крушении частного бизнес-джета Embraer Legacy. В списке пассажиров числились Евгений Пригожин и Дмитрий «Вагнер» Уткин. Официально заявлено, что найдены тела всех 7 пассажиров и 3 членов экипажа. Останки доставили в морг. По данным «Фонтанки», тела погибших, в том числе возможное тело Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали после катастрофы. Однако по косвенным признакам специалисты все-таки говорят, что Пригожин среди погибших. Более точно это установит экспертиза.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Гость24 Авг 2023 в 15:16
    Духовность.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close