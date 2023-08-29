«Прощание» в пустом зале и другие мистификации. Как Пригожин водил всех за нос даже с того света

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Атмосфера хаоса и абсурда вокруг похорон основателя ЧВК «Вагнер» и его ближайших соратников, которую «Фонтанка» описывала накануне, не рассеялась и на следующий день. Весь день 29 августа журналистов, а вместе с ними и прочих любопытствующих, водила по городским кладбищам невидимая рука слухов и домыслов. Водила за нос, как делал это прежде и сам Евгений Викторович.



Серафимовское кладбище

Город стоял на ушах с самого утра. В районе Серафимовского кладбища перекрыли движение автомобилей. Еще с вечера на входе установили рамки и поставили дежурить полицию, но как ни парадоксально утром входить на территорию и выходить с нее можно было свободно. Не пускали разве что людей с фотокамерами. Им пришлось наблюдать у входа. По самой территории можно было свободно бродить с телефонами среди курсирующих по кладбищу полицейских.

После многообещающего старта, уже к половине одиннадцатого обстановка на кладбище перешла в режим: «Ничего не происходит». Почти. На входе появился бодрый мужчина с нашивками «Вагнер» на одежде. Сначала он вошел на территорию, потом вышел. Вернулся в балаклаве на лице, с букетом цветов в руке и повторил манипуляции. По территории кладбища также бродила группа вагнеровцев, но и она вскоре покинула это место.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Понимания того, что происходит не было даже в Смольном. «Все засекретили. Нас в курс не ставят. Задействованные на подписке [о неразглашении]», — разводил руками собеседник «Фонтанки» в городской администрации.



Интригу поддерживали прибывшие к часу дня посетители. Среди них заметили депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова и сына экс-спикера нижней палаты парламента, телеведущего Дмитрия Грызлова. Приехала похоронная процессия, в том числе брендированный автокатафалк Ритуальной транспортной службы миллиардера Валерия Ларькина. Возглавляет компанию Антон Захватов, сын одного из ближайших помощников губернатора Беглова — Игоря Захватова. Его автомобиль тоже заметили в составе кортежа. На территорию проехали медики. С воздуха кладбище облетел дрон самолетного типа.



— А что вы там увидеть-то хотите? — спросил дежуривший у кладбища полицейский корреспондента «Фонтанки».



— Хотим узнать, кого похоронят здесь сегодня. Вдруг Евгения Пригожина? Вам разве не интересно?

— Нет.

— Почему? Потому что знаете точные вводные?

— Ничего не знаем. (Улыбается)

Как оказалось позже, это была чистейшая правда.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Через минут 40 после того как въехать на территорию, микроавтобус ритуальной службы покинул ее, оставив журналистов в недоумении. Только спустя часы выяснилось, что на Серафимовском сегодня действительно хоронили человека. Им оказался пенсионер Геннадий Соколов. Попрощаться с ним пришли две пожилые женщины — одноклассницы покойного. А посетившие погост вагнеровцы либо возлагали цветы к старым могилам, либо тоже пришли сюда в поисках Пригожина, ведомые слухами, либо вовсе не слухами, и так было задумано изначально.



Директор Серафимовского кладбища Александр Скрыдлов отговаривал журналистов давать «жаренные новости» с места событий и отчитывал их. По его словам, на кладбище сегодня готовили к завтрашнему дню две могилы для блокадников. Он опасался, что их найдут и выдадут за Пригожина.

«Прощание» на Университетской набережной

Около двух часов дня траурный кортеж заметили у здания Манежа Первого кадетского корпуса на Университетской набережной. Ну как заметили — вбросили фото в телеграм-каналы с сомнительной репутаций, а журналистам — ехать проверять.



Прибывших на место корреспондентов «Фонтанки» в воротах встретил бородатый охранник в темных очках. «Туда нельзя сейчас, частное мероприятие. У людей горе», — сказал он журналисту. Все косвенные признаки указывали на то, что внутри проходит траурная церемония. Во дворе стоял брендированный катафалк все той же ритуальной службы, а рядом на парковке черная BMW 760 с примечательным номером 377 «ОСА».



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Машина с аналогичным номером фигурировала во время скандала в 2016 году, когда полиция остановила кортеж Пригожина. В ходе рейда ФСБ и ГИБДД автомобиль с такими номерами проигнорировал требование остановиться. Проверка перетекла в погоню, которая закончилась у памятника Доменико Трезини, у принадлежащего семье бизнесмена отеля «Трезини». Дальнейшее общение одного из охранников в кортеже с референтом ФСБ в итоге потянуло на 2 года условно для первого.

Пока «Фонтанка» предавалась воспоминаниям, катафалк подъехал ко входу. Что происходило за распахнутыми дверями, известно одним только участникам таинственной процессии. С улицы очевидцам ничего не было видно. Через несколько минут и кортеж отъехал от манежа, оставив двери в здание открытыми. Прошмыгнув в них, любопытный корреспондент «Фонтанки» увидела … ничего. Помещения оказались абсолютно пустыми, без каких либо следов траурных мероприятий.



Признаки жизни удалось обнаружить только в одном кабинете. Там, под картиной с обнаженной женской фигурой, беседовали четверо мужчин. Прежде чем ответить на вопрос о том, закончилось ли уже мероприятие (да, «уже давно» и вообще «было ещё утром»), у журналистки строго поинтересовались, как именно она сюда прошла.

— Через дверь.

— Да ёлки-палки! — расстроился один из мужчин.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Корреспондента вежливо выпроводили туда, откуда она пришла — на набережную. Никаких черных машин там уже не было. По Университетской в сопровождении неведомого спутника шагал вагнеровец, которого четырьмя часами ранее «Фонтанка» заприметила на Серафимовском кладбище.



На все той же набережной перед кафе, где взорвали военкора Владлена Татарского, выставили портрет Евгения Пригожина и украсили по бокам гвоздиками. У мемориала возбужденно шептались мальчишки лет 12-ти. Один из них точно понимал, чья фотография тут появилась, и пытался объяснить важность момента приятелю: «Ты знаешь, кто это, [блин]?! [Жесть], я не знал, что он умер! Это глава «Вагнера» [блин]!»

Белоостровское кладбище

Тем временем кортеж умчался по Западному скоростному диаметру и к трем часам дня приехал на Белоостровское кладбище в Курортном районе. Оно знаменито тем, что здесь похоронено множество вагнеровцев. Скопление их могил предлагали назвать Аллеей Героев.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В составе кортежа были три траурных автобуса и два черных автомобиля, в том числе тот самый BMW 760 с номером 377. Машины замерли у аллей, где хоронят военнослужащих. За прибывшими пристально наблюдали полицейские.

— На Белоостровском товарищ из «Вагнера» сказал по телефону: «Тело привезли», а мне — что в течение часа-полутора приедет их руководство, — передавал с места корреспондент «Фонтанки».

Однако события на Белоостровском приняли уже ожидаемо неожиданный поворот. Постояв пару минут у административного здания, катафалки покинули кладбище, но перед этим двое мускулистых мужчин возложили пышные букеты свежих цветов на могилы своих товарищей.

Северное кладбище

Ко въезду на Северное кладбище в Выборгском районе в девять утра также прибыли полицейские автомобили, но на его территории долгое время ничего не происходило. В половине двенадцатого здесь заметили Mercedes Алены Можар, которая, по данным «Фонтанки», связана с компаниями Пригожина, кормивших армию. Можар значится в украинском санкционном списке вместе с одним из ключевых командиров «ЧВК Вагнер» Валерием Чекаловым с позывным Ровер.



Именно на его похороны сегодня пришли сюда порядка двух сотен человек. Среди них заметили личного телохранителя Пригожина Сергея Плащенко. Говорят, что ему повезло не оказаться на борту того самого самолета, который потерпел крушение в Тверской области. Люди несли букеты гвоздик и роз. На фотокамеры собравшиеся реагировали нервно. Всех снимающих агрессивно вывели с территории кладбища перед началом церемонии.



«Фонтанка.ру»

Бойца отпели в Церкви Успения Пресвятой Богородицы и похоронили в закрытом гробу неподалеку от главного входа на кладбище. Священник завершил службу словами: «Вспоминайте сегодня его благие дела».



Могилу логиста Евгения Пригожина украсили ковром елового лапника, десятками гвоздик и венками из живых цветов. Надписи на них гласят: «Мужу», «Папе», «От однокурсников», «От одноклассников», «От многолетних партнеров».

Ложные следы

В качестве возможным мест захоронения самого Евгения Пригожина назывались также Смоленское кладбище на Васильевском острове и Богословское в Калининском. И там, и там было тихо от слова «совсем». В отличие от других петербургских некрополей, здесь не наблюдалось ни полиции, ни «усилений», ни вообще каких-либо похоронных процессий.

На Богословское часов с десяти начали подтягиваться люди — но не те, которых ждала «Фонтанка». Двух сидящих в теньке на поребрике барышень в черном за это время уже приметил местный работник.

— Вы ждете кого-то? — спросил он.

— Да.

— Кого?

— В идеале, Пригожина.



Мужчина заверил, что ожидание напрасное: «У нас тут ничего не оформлено даже! Это «утка» — то, что в интернете написано». Как показало время, «уток» будет еще целая стая.

Около часа дня читатель «Фонтанки» прислал видео из Александро-Невской лавры с двумя автомобилями — полицейским и со смольнинскими номерами. Очевидцы дополнили: наблюдается нетипичное скопление правоохранителей. Музейных сотрудников эвакуировали из святыни. Но на поверку в лавре ни катафалки, ни желающие проводить Пригожина в последний путь не объявлялись.



О нетипичном скоплении служебных машин с мигалками сообщали очевидцы на Ковалевском кладбище во Всеволожском районе Ленинградской области. Однако и там опровергли связь между присутствием автомобилей полиции и Росгвардии и похоронами основателя «Вагнера».

«Пригожина у нас не хоронят. А что до ситуации у поста, то нам сказали — работает ОМОН, чего-то досматривают, нас в курс не ставили, это не наша история», — рассказали на Ковалёвском порталу 47news.



К вечеру свесившие на бок языки журналисты-ищейки делились впечатлениями и догадками в чатах:

— В рамках концепции заговора сегодня происходит репетиция, я так думаю.

— Катафалки опять куда-то едут…И снова уехали.

— Самое мистическое — репетиция в пустом зале и провоз пустых машин. Это просто хоррор какой-то.

И внезапно прояснилось.

Пороховское кладбище

В половине шестого пресс-служба Евгения Пригожина сделала официальное заявление: «Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище».

На подъезде к указанному кладбищу в Красногвардейском районе корреспондент «Фонтанки» увидел уже привычную картину дня, но все же она немного отличалась. Автобусы и автомобили Росгвардии встали вдоль забора. Сотрудники ведомства выстроились по периметру с интервалом в десять метров. Кладбище расположено между улицей Красина и Рябовским шоссе. «Останавливаться не разрешают рядом всех гонят. Говорят: «В объезд, в объезд!» В результате там вокруг собрались дикие пробки», — отметил корреспондент «Фонтанки».



Еще с одной стороны территорию кладбища частично обрамляет Зарубинская улица, с противоположной — омывает река Лубья. Форсировать ее, как оказалось, тоже бесполезно, вдоль берега также стоят росгвардейцы.



По телеграм-каналам пробежала информация, что полиции вообще не давали сведений о месте похорон Пригожина. По данным «Фонтанки», это действительно так. Основателя «ЧВК Вагнер», одиозного петербургского предпринимателя и Героя России похоронили в 16:00 без положенных ему почестей, тихо, рядом с отцом. На могиле установили большой деревянный крест с фотографией в рамке, а на обороте поместили стихотворение Бродского, текст которого оставляет конспирологам еще один повод для раздумий.



Подойти и отдать дань памяти каждому желающему пока невозможно. Вход на территорию кладбища воспрещен. Росгвардия дежурит не только по периметру, но и по всей площади некрополя. Так может продолжаться хоть всю ночь. Как сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах, все будет зависеть от задачи, которую поставит ГУ МВД.



Кружившая по городу машина с частично заклеенным номером 377, на которой бизнесмен передвигался при жизни, обнаружилась в зоне платной парковки у отеля River Palace на Васильевском. Журналист «Фонтанки», увидев знакомую иномарку, предположил, что прощальные мероприятия переместились сюда. Вопрос этот задал в ресторане отеля, представившись сотрудником СМИ, после чего начались созвоны с кем-то из руководства. Вероятно, на том конце провода не до конца поняли, что речь про журналиста, потому что его пригласили и проводили к одному из служебных входов. Там, впрочем, уже более бдительный охранник прервал это путешествие, заслонив вход и заявив, что здесь ничего не происходит.

Разговор с сотрудником службы безопасности не задался: итоговую миролюбивую реплику корреспондента «Договорились» встретили бескомпромиссным «Я ни о чем с вами не договаривался».



Интригой дня остается место захоронения командующего «ЧВК Вагнер» Дмитрия Уткина, в честь которого организация получила название. Как уже писала «Фонтанка», Героев России по протоколу полагается хоронить на Мытищинском мемориальном кладбище. Но там сегодня было безлюдно и спокойно, передавал портал MSK1.RU. Источник в ритуальном бизнесе сообщил журналистам издания, что похороны пройдут 31 августа. Однако, события сегодняшнего дня заставляют крепко сомневаться в осведомленности вообще каких-либо источников.

«Фонтанка.ру»