Траурный кортеж с машиной, на которой передвигался Пригожин, прибыл на кладбище

На Белоостровское кладбище около трех часов дня прибыл кортеж с траурными автомобилями, отъехавшими от Манежа. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» 29 августа.



Среди автомобилей — машина, на которой передвигался Евгений Пригожин.



В составе кортежа три траурных автобуса и два черных автомобиля, в том числе BMW 760 с номером 377. Автомобиль с аналогичным номером фигурировал во время скандала в 2016 году, когда полиция остановила кортеж Евгения Пригожина.

Некоторое время назад автобус отъехал от здания Манежа Первого кадетского корпуса на Университетской набережной, где проходило прощание. Охранник на входе сообщил, что мероприятие частное, журналистов внутрь не пустили. Когда автомобиль загружали, он подъехал так близко к дверям, что не было возможности увидеть гроб.