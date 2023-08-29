Траурный автобус отъехал от Манежа, где проходило прощание

Траурный автобус отъехал от Манежа Первого кадетского корпуса на Университетской набережной, где сегодня проходило прощание, передают 29 августа корреспонденты «Фонтанки».



Есть ли внутри гроб, по-прежнему непонятно. Автомобиль был подогнан ко входу в здание, где происходило отпевание, так близко, что не было видно, загрузили ли туда хоть что-то.

Однако рядом с Манежем был замечен черный BMW 760 с номером 377. Автомобиль с этим же номером фигурировал во время скандала в 2016 году, когда полиция остановила кортеж Евгения Пригожина.

При этом сам Манеж внутри после отпевания выглядит пусто. По словам корреспондента «Фонтанки», в помещениях нет никаких следов траурных мероприятий. В одном из кабинетов находились несколько мужчин. Они заверили журналиста «Фонтанки», что «всё уже давно закончилось» и «было еще утром».