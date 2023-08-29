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    Похороны Евгения Пригожина

    Траурный автобус отъехал от Манежа, где проходило прощание

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    Траурный автобус отъехал от Манежа Первого кадетского корпуса на Университетской набережной, где сегодня проходило прощание, передают 29 августа корреспонденты «Фонтанки».

    Есть ли внутри гроб, по-прежнему непонятно. Автомобиль был подогнан ко входу в здание, где происходило отпевание, так близко, что не было видно, загрузили ли туда хоть что-то.

    Однако рядом с Манежем был замечен черный BMW 760 с номером 377. Автомобиль с этим же номером фигурировал во время скандала в 2016 году, когда полиция остановила кортеж Евгения Пригожина.

    При этом сам Манеж внутри после отпевания выглядит пусто. По словам корреспондента «Фонтанки», в помещениях нет никаких следов траурных мероприятий. В одном из кабинетов находились несколько мужчин. Они заверили журналиста «Фонтанки», что «всё уже давно закончилось» и «было еще утром».

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