У Манежа на Университетской набережной проходит отпевание. Рядом замечена машина, на которой передвигался Пригожин

У Манежа Первого кадетского полка на Университетской набережной в Петербурге проходит отпевание. В отношении кого не сообщается, но рядом замечен автомобиль, на котором передвигался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает 29 августа корреспондент «Фонтанки».
Внутрь журналиста «Фонтанки» не пустили: «Туда нельзя сейчас, частное мероприятие. У людей горе», — сказал охранник.
Рядом на парковке стоят машины, в том числе черная BMW 760 с номером 377. Автомобиль с этим же номером фигурировал во время скандала в 2016 году, когда полиция остановила кортеж Пригожина. В ходе рейда ФСБ и ГИБДД автомобиль с такими номерами проигнорировал требование остановиться. Проверка перетекла в погоню, которая закончилась у памятника Доменико Трезини. Дальнейшее общение одного из охранников в кортеже с референтом ФСБ в итоге потянуло на 2 года условно для охранника.
Кроме того, там же, на парковке у Манежа, можно заметить катафалк с приметным логотипом. Подобный ранее заезжал в ворота Серафимовского кладбища.