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    У Манежа на Университетской набережной проходит отпевание. Рядом замечена машина, на которой передвигался Пригожин

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    У Манежа Первого кадетского полка на Университетской набережной в Петербурге проходит отпевание. В отношении кого не сообщается, но рядом замечен автомобиль, на котором передвигался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает 29 августа корреспондент «Фонтанки».

    Внутрь журналиста «Фонтанки» не пустили: «Туда нельзя сейчас, частное мероприятие. У людей горе», — сказал охранник.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Рядом на парковке стоят машины, в том числе черная BMW 760 с номером 377. Автомобиль с этим же номером фигурировал во время скандала в 2016 году, когда полиция остановила кортеж Пригожина. В ходе рейда ФСБ и ГИБДД автомобиль с такими номерами проигнорировал требование остановиться. Проверка перетекла в погоню, которая закончилась у памятника Доменико Трезини. Дальнейшее общение одного из охранников в кортеже с референтом ФСБ в итоге потянуло на 2 года условно для охранника.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Кроме того, там же, на парковке у Манежа, можно заметить катафалк с приметным логотипом. Подобный ранее заезжал в ворота Серафимовского кладбища.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

    23 августа бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имеют звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

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    Крушение самолета Пригожина
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