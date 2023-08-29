У Манежа на Университетской набережной проходит отпевание. Рядом замечена машина, на которой передвигался Пригожин

У Манежа Первого кадетского полка на Университетской набережной в Петербурге проходит отпевание. В отношении кого не сообщается, но рядом замечен автомобиль, на котором передвигался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает 29 августа корреспондент «Фонтанки».



Внутрь журналиста «Фонтанки» не пустили: «Туда нельзя сейчас, частное мероприятие. У людей горе», — сказал охранник.

