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    Похороны Евгения Пригожина

    Пробки рассасываются, моют асфальт. Как выглядит Серафимовское кладбище, где, возможно, похоронят Пригожина

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    Транспортный коллапс в районе Серафимовского кладбища, где, предположительно, могут похоронить Евгения Пригожина, сошёл на нет.

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    Движение на Богатырском проспекте разрулили регулировщики, передаёт корреспондент «Фонтанки».

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Движение по Школьной и Заусадебной улицам перекрыто. У входа на кладбище со стороны Заусадебной работает полиция.

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    Тем временем на самом кладбище сотрудники приводят в порядок территорию — моют асфальт. «Внутри по кладбищу ходят полицейские и проверяют каждую канаву», — передает корреспондент «Фонтанки».

    Серафимовское кладбище — одно из мест, где могут похоронить главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и других жертв авиакатастрофы в Тверской области. В ночь на 29 августа у всех входов на кладбище были выставлены наряды правоохранительных органов. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-репортаж.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    23 августа бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имеют звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

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