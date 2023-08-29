Пробки рассасываются, моют асфальт. Как выглядит Серафимовское кладбище, где, возможно, похоронят Пригожина

Транспортный коллапс в районе Серафимовского кладбища, где, предположительно, могут похоронить Евгения Пригожина, сошёл на нет.
Движение на Богатырском проспекте разрулили регулировщики, передаёт корреспондент «Фонтанки».
Движение по Школьной и Заусадебной улицам перекрыто. У входа на кладбище со стороны Заусадебной работает полиция.
Тем временем на самом кладбище сотрудники приводят в порядок территорию — моют асфальт. «Внутри по кладбищу ходят полицейские и проверяют каждую канаву», — передает корреспондент «Фонтанки».
Серафимовское кладбище — одно из мест, где могут похоронить главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и других жертв авиакатастрофы в Тверской области. В ночь на 29 августа у всех входов на кладбище были выставлены наряды правоохранительных органов. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-репортаж.