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    У одного из вероятных мест захоронения Евгения Пригожина наблюдается скопление полиции

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    2 комментария

    Множество экипажей полиции замечены в Приморском районе Петербурга. По сообщениям наших корреспондентов, в ночь на 29 августа наряды правоохранительных органов выставлены у всех входов на Серафимовское кладбище.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Днем там были замечены привезенные рамки металлоискателей.

    «Фонтанка.ру»

    Серафимовское кладбище — одно из мест, где могут похоронить бизнесмена Евгения Пригожина и других погибших при крушении бизнес-джета в Тверской области.

    «Фонтанке» все еще неизвестно, кого именно будут во вторник хоронить на Серафимовском кладбище. Есть информация, что к траурным мероприятиям готовятся еще на трех кладбищах: Богословском, Северном и Смоленском, однако, признаков очевидных приготовлений там сегодня замечено не было. Точно известно, что все трое героев России — Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Валерий Чекалов — останутся в Петербурге.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Справка:

    23 августа бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имеют звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

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    Евгений ПригожинСерафимовское кладбище
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    Комментарии 2

    Гость28 Авг 2023 в 22:47
    выкопают и сожгут
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