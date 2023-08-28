У одного из вероятных мест захоронения Евгения Пригожина наблюдается скопление полиции

Множество экипажей полиции замечены в Приморском районе Петербурга. По сообщениям наших корреспондентов, в ночь на 29 августа наряды правоохранительных органов выставлены у всех входов на Серафимовское кладбище.
Днем там были замечены привезенные рамки металлоискателей.
«Фонтанка.ру»
Серафимовское кладбище — одно из мест, где могут похоронить бизнесмена Евгения Пригожина и других погибших при крушении бизнес-джета в Тверской области.
«Фонтанке» все еще неизвестно, кого именно будут во вторник хоронить на Серафимовском кладбище. Есть информация, что к траурным мероприятиям готовятся еще на трех кладбищах: Богословском, Северном и Смоленском, однако, признаков очевидных приготовлений там сегодня замечено не было. Точно известно, что все трое героев России — Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Валерий Чекалов — останутся в Петербурге.