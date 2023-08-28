На Серафимовском кладбище установили рамки металлоискателей. Это одно из возможных мест, где похоронят Пригожина

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Перед центральными воротами Серафимовского кладбища к вечеру 28 августа установили рамки металлодетектора. По всей видимости, таким образом идет подготовка к похоронам погибших в авиакатастрофе бизнесджета Евгения Пригожина.



Кого именно будут хоронить завтра на Серафимовском кладбище, понимания у «Фонтанки» нет. Есть информация, что к похоронам 29 августа готовят также еще три кладбища: Богословское, Северное и Смоленское. Однако столько очевидных приготовлений, как у Серафимовского, на этих погостах не замечено. При этом у «Фонтанки» есть информация, что хоронить будут пятерых из десяти погибших.



«Песков даже не знает, а вы меня спрашиваете. Про рамки — это вопрос в управление внутренних дел, зачем они их ставят. Может быть, это на всякий пожарный случай. Данные вопросы надо задавать в администрацию города и госструктуры. Если вам нужны горячие факты, кладбище это не то место. На кладбище провожают погибших людей, достойно и тихо, кого с почестями, а кого нет», — сказал «Фонтанке» Александр Скрыдлов, директор Серафимовского кладбища.



Информация о месте захоронения Евгения Пригожина остается засекреченной. Нет ясности и в том, где будут хоронить остальных 9 погибших. Единственное, что понятно по состоянию на 28 августа, все трое Героев России — Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Валерий Чекалов — останутся в Петербурге. Однако место погребения каждого из них держится в иррациональном секрете.