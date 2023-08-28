    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    4 м/с, ю-в

    754мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd95.47eur103.24

    Похороны Евгения Пригожина

    Крушение самолета Пригожина

    На Серафимовском кладбище установили рамки металлоискателей. Это одно из возможных мест, где похоронят Пригожина

    7073
    36 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Перед центральными воротами Серафимовского кладбища к вечеру 28 августа установили рамки металлодетектора. По всей видимости, таким образом идет подготовка к похоронам погибших в авиакатастрофе бизнесджета Евгения Пригожина.

    Кого именно будут хоронить завтра на Серафимовском кладбище, понимания у «Фонтанки» нет. Есть информация, что к похоронам 29 августа готовят также еще три кладбища: Богословское, Северное и Смоленское. Однако столько очевидных приготовлений, как у Серафимовского, на этих погостах не замечено. При этом у «Фонтанки» есть информация, что хоронить будут пятерых из десяти погибших.

    «Песков даже не знает, а вы меня спрашиваете. Про рамки — это вопрос в управление внутренних дел, зачем они их ставят. Может быть, это на всякий пожарный случай. Данные вопросы надо задавать в администрацию города и госструктуры. Если вам нужны горячие факты, кладбище это не то место. На кладбище провожают погибших людей, достойно и тихо, кого с почестями, а кого нет», — сказал «Фонтанке» Александр Скрыдлов, директор Серафимовского кладбища.

    Информация о месте захоронения Евгения Пригожина остается засекреченной. Нет ясности и в том, где будут хоронить остальных 9 погибших. Единственное, что понятно по состоянию на 28 августа, все трое Героев России — Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Валерий Чекалов — останутся в Петербурге. Однако место погребения каждого из них держится в иррациональном секрете.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого Вагнера Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имеют звание Героя России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 36

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    36
    close