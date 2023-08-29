У Пороховского кладбища, где похоронен Евгений Пригожин, много полиции и пробки

Серьезные пробки скопились на прилегающих к Пороховскому кладбищу улицах вечером 29 августа. Как передает корреспондент «Фонтанки», проезжающих мимо автомобилистов направляют в объезд.
В частности, стоят Рябовское шоссе, улицы Красина и Андреевская. Также пробка скапливается на Лесопарковой улице.
Группы сотрудников Росгвардии стоят по всему периметру кладбища, так, что соседние группы находятся в видимости друг друга.
Правоохранители также запрещают водителям парковаться у кладбища.
Ранее пресс-служба Евгения Пригожина в своем телеграм-канале сообщила, что прощание с бизнесменом прошло в закрытом формате, а все желающие могут проститься с Пригожиным на Пороховском кладбище. В комментарии порталу MSK1.ru в администрации некрополя уточнили, что основателя ЧВК «Вагнер» похоронили в 16 часов.
Где и во сколько будут хоронить Евгения Пригожина, ранее было неизвестно ни чиновникам, ни полиции. «Фонтанка» в онлайн-трансляции рассказывала, как в Петербурге прощались с погибшим в авиакатастрофе 23 августа руководством ЧВК «Вагнер».