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    Похороны Евгения Пригожина

    У Пороховского кладбища, где похоронен Евгений Пригожин, много полиции и пробки

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    Серьезные пробки скопились на прилегающих к Пороховскому кладбищу улицах вечером 29 августа. Как передает корреспондент «Фонтанки», проезжающих мимо автомобилистов направляют в объезд.

    В частности, стоят Рябовское шоссе, улицы Красина и Андреевская. Также пробка скапливается на Лесопарковой улице.

    Группы сотрудников Росгвардии стоят по всему периметру кладбища, так, что соседние группы находятся в видимости друг друга.

    Правоохранители также запрещают водителям парковаться у кладбища.

    Ранее пресс-служба Евгения Пригожина в своем телеграм-канале сообщила, что прощание с бизнесменом прошло в закрытом формате, а все желающие могут проститься с Пригожиным на Пороховском кладбище. В комментарии порталу MSK1.ru в администрации некрополя уточнили, что основателя ЧВК «Вагнер» похоронили в 16 часов.

    Где и во сколько будут хоронить Евгения Пригожина, ранее было неизвестно ни чиновникам, ни полиции. «Фонтанка» в онлайн-трансляции рассказывала, как в Петербурге прощались с погибшим в авиакатастрофе 23 августа руководством ЧВК «Вагнер».

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