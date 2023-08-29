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    Похороны Евгения Пригожина

    В Петербурге началось прощание с погибшими при крушении самолета Евгения Пригожина

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    На Северном и Серафимовском кладбищах началось прощание с погибшими в результате падения самолета Евгения Пригожина. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» 29 августа.

    На Северном кладбище в данный момент проходит отпевание ключевого командира ЧВК «Вагнер» Валерия Чекалова с позывным «Ровер».

    Среди пришедших на Северное кладбище — охранник Пригожина, Сергей Плащенко. Говорят, что ему повезло не оказаться на борту. Сергей Плащенко фигурировал в новостях после конфликта с ФСБ в 2016 году, когда сотрудники ведомства останавливали кортеж Евгения Пригожина.

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    Там же находятся военные моряки, а также депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Присутствует капитан 2-го ранга Андрей Палей. В 2019-м году еженедельник «Звезда» публиковал с ним интервью, где Палей был представлен командиром 159-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    На Серафимовском кладбище замечен сын экс-спикера Госдумы телеведущий Дмитрий Грызлов.

    «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с места событий.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    23 августа бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имеют звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

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    Крушение самолета Пригожина
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