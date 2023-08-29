В Петербурге началось прощание с погибшими при крушении самолета Евгения Пригожина

На Северном и Серафимовском кладбищах началось прощание с погибшими в результате падения самолета Евгения Пригожина. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» 29 августа.



На Северном кладбище в данный момент проходит отпевание ключевого командира ЧВК «Вагнер» Валерия Чекалова с позывным «Ровер».

Среди пришедших на Северное кладбище — охранник Пригожина, Сергей Плащенко. Говорят, что ему повезло не оказаться на борту. Сергей Плащенко фигурировал в новостях после конфликта с ФСБ в 2016 году, когда сотрудники ведомства останавливали кортеж Евгения Пригожина.