Командира ЧВК «Вагнер» Валерия Чекалова похоронили на Северном кладбище

Ключевого командира ЧВК «Вагнер» Валерия Чекалова с позывным «Ровер» похоронили на Северном кладбище в Петербурге 29 августа. Об этом с места сообщает корреспондент «Фонтанки».



Место захоронения бойца находится у главного входа на кладбище. К нему принесли траурные венки, надписи на которых гласят: «Мужу, папе», «От однокурсников», «От одноклассников», «От многолетних партнеров».

«Вспоминайте сегодня его благие дела», — сказал в конце службы священник.

На похоронах присутствовало порядка 200 человек. Среди них заметили охранника Пригожина Сергея Плащенко, военных моряков и депутата Госдумы.