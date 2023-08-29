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    Похороны Евгения Пригожина

    Командира ЧВК «Вагнер» Валерия Чекалова похоронили на Северном кладбище

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    7 комментариев

    Ключевого командира ЧВК «Вагнер» Валерия Чекалова с позывным «Ровер» похоронили на Северном кладбище в Петербурге 29 августа. Об этом с места сообщает корреспондент «Фонтанки».

    Место захоронения бойца находится у главного входа на кладбище. К нему принесли траурные венки, надписи на которых гласят: «Мужу, папе», «От однокурсников», «От одноклассников», «От многолетних партнеров».

    «Вспоминайте сегодня его благие дела», — сказал в конце службы священник.

    На похоронах присутствовало порядка 200 человек. Среди них заметили охранника Пригожина Сергея Плащенко, военных моряков и депутата Госдумы.

    23 августа бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имеют звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

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    Крушение самолета Пригожина
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    Комментарии 7

    Гость29 Авг 2023 в 16:44
    Герои нашего времени?
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