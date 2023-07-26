Участника спецоперации освободили от наказания за смертельное ДТП: новости СВО за 26 июля

Верховный суд постановил, что участие в СВО — весомый повод для освобождения от наказания Фото: Максим Серков / NGS42.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 26 июля.



Верховный суд счел участие в СВО основанием для освобождения от наказания Верховный суд РФ освободил от наказания ефрейтора, осужденного за смертельное ДТП. Инцидент произошел в мае 2022 года — по вине мужчины погибли два человека. Ефрейтор был приговорен к двум годам колонии-поселения, однако попросил суд о смягчении наказания или прекращении дела в связи с примирением сторон и возмещением ущерба. В итоге Верховный суд встал на сторону ефрейтора: причиной для освобождения от наказания стало участие в специальной военной операции на Украине.



В постановлении Верховного суда отмечается, что с момента совершения преступления прошло более полутора лет, а сейчас ефрейтор «выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции и характеризуется командованием как военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки». На основании этого судебная коллегия по делам военнослужащих ВС РФ пришла к выводу, что обвиняемый «перестал быть общественно опасным» и подлежит освобождению от наказания «в связи с изменением обстановки».

Политолога Кагарлицкого* арестовали за призывы к терроризму Сыктывкарский городской суд арестовал на два месяца социолога и политолога Бориса Кагарлицкого* по обвинению в призывах к терроризму. Об этом ходатайствовало УФСБ по Республике Коми. Ранее ФСБ предъявила Кагарлицкому* обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета. Причиной дела стали его посты о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого. — Управление ФСБ России по Республике Коми посчитало, что оправдание терроризма содержится в прошлогоднем посте в Telegram-канале Бориса Кагарлицкого* о взрыве на Крымском мосту, и возбудило уголовное дело, — заявил адвокат Сергей Ерохов.

* Борис Кагарлицкий признан в РФ иноагентом. В СБУ признали ответственность за теракт на Крымском мосту в 2022 году Глава СБУ Василий Малюк публично признал, что теракт на Крымском мосту в октябре прошлого года совершил Киев. — Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года, — заявил Малюк на церемонии введения в оборот почтовой марки, посвященной работе спецслужбы. В результате теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года погибли четыре человека, в том числе гиды и авторы исторических фильмов из Петербурга Эдуард Чучакин и Зоя Сафронова. Владимир Путин назвал происшествие терактом, авторами, исполнителями и заказчиками российские власти изначально считали спецслужбы Украины.

Суд приговорил к 22 годам диверсанта, взорвавшего железнодорожные пути Второй западный окружной военный суд приговорил обвиняемого в подрыве железнодорожных путей к 22 годам колонии. Сергей Белавин был признан виновным в совершении теракта, передает ТАСС.

Следствие установило, что Белавин еще в 2019 году был завербован Главным управлением разведки Украины. За денежное вознаграждение он вошел в состав организованной группы и под их руководством прошел на Украине обучение террористической деятельности в период с 2019 по 2021 год.

После начала СВО под видом трудовой деятельности Белавин прибыл в Россию, изготовил взрывчатое вещество и 9 июля 2022 года привел его в действие на железнодорожных путях, когда по ним двигался грузовой поезд. Отмечается, что сотрудники локомотивной бригады не пострадали.



Смоленскую АЭС защитят от дронов за 350 миллионов рублей На защиту Смоленской АЭС выделят 348,7 миллиона рублей. Деньги пойдут на средства защиты от беспилотников, говорится на портале госзакупок.



Обеспечение безопасности станции связано с последними событиями: в начале июля губернатор Роман Старовойт сообщал о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится АЭС. Также поступала информация о попытках ракетных атак по станции.

В договор входит разработка решений для рабочей и сметной документации, поставка оборудования, а также оказание консультационных услуг. Срок исполнения договора — до 8 декабря 2023 года.

Закон о повышении призывного возраста обсудят на заседании Совфеда Закон о повышении призывного возраста в России с 27 до 30 лет включен в повестку заседания Совфеда на 28 июля. Об этом говорится на сайте палаты.

Документ устанавливает границы для призывного возраста в России. Если закон будет принят, то с 1 января 2024 года верхний предел призывного возраста срочной службы повысят с 27 до 30 лет.



Жителей Белгорода, потерявших имущество из-за обстрелов ВСУ, освободили от налогов Белгородцы, чье имущество было утрачено в результате обстрелов ВСУ и террористических актов, могут не платить налоги на землю и имущество, заявила пресс-служба городского Совета.



— Льгота определяется на период с момента события до даты прекращения права собственности на утраченное имущество. Перечни объектов в адрес Федеральной налоговой службы Белгородской области будут направлены администрацией города за налоговый период 2022 года не позднее 1 сентября 2023 года, за период текущего года — не позднее 1 марта 2024 года, — говорится в сообщении.

Инициатива об освобождении от уплаты налогов поступила от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.