8 октября был взорван Крымский мост. Там в этот момент были люди. Среди погибших — двое петербуржцев. Эдуард Чучакин и Зоя Сафронова. Они работали гидами, любили историю, вели блог «ЕжикТВ» на YouTube. Снимали исторические фильмы о России и Петербурге, водили экскурсии по городу. На Крымском мосту в тот день взорвался грузовик, который ехал из Краснодарского края. Взрывом задело товарный поезд с топливными цистернами. Эдуард и Зоя ехали в легковушке рядом с железной дорогой. Из-за взрыва обрушились два пролета моста. Президент России Владимир Путин ответственными за подрыв моста назвал спецслужбы Украины. Уголовное дело Следственный комитет расследует по статье «Теракт». Украинские власти официально не подтверждают свою причастность к взрыву.
Гибель на Крымском мосту. Кем были ставшие жертвой петербуржцы
11 октября 2022, 12:39
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