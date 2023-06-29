От сварщика до айтишника: какие кадры нужны строительным компаниям и где их брать

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Дефицит кадров в строительной отрасли сохраняется: больше всего не хватает квалифицированных рабочих и IT-специалистов. Для того, чтобы подготовить сотрудников «под себя» компании расширяют взаимодействие с колледжами и вузами, обеспечивая будущих строителей практикой с перспективой дальнейшего трудоустройства.



По статистике hh.ru, сфера строительства входит в ТОП-10 профессиональных областей с высоким спросом на специалистов. За последние месяцы прирост вакансий увеличился на 2%, а прирост резюме уменьшился на 7%. Максимальное количество вакансий наблюдалось в апреле-мае 2023 года.



— По-прежнему остается нерешенной проблема подготовки молодежи для работы на стройках, — заметил координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Санкт-Петербургу Александр Вахмистров, — Во многом это происходит из-за отсутствия у молодых людей знаний о строительных специальностях, понимания их важности и престижа.



— Дефицит кадров на рынке девелопмента Петербурга сохраняется, — комментирует Анна Лях, директор по управлению персоналом «Главстрой Санкт-Петербург». — С одной стороны, возникающие сложности с поиском квалифицированных кадров связаны с демографической ямой 90-х годов, с другой — с оттоком молодых специалистов за рубеж, начавшийся в 2022 году.

— Дефицит кадров в строительной сфере формировался годами, — соглашается Екатерина Романова, директор департамента HR GloraX. — После развала СССР, система среднего специального образования в стране была нарушена, а профессиональные технические училища перестали быть востребованными среди молодежи, т.к. рабочие специальности в целом обесценились. Профессия менеджера по продажам выглядела куда более престижной и привлекала выпускников школ. В настоящее время наиболее квалифицированные кадры на стройке — это выпускники советской школы. В то же время практические навыки технических специалистов, окончивших современные вузы, оставляют желать лучшего.



По ее словам, пандемия также негативно отразилась на рынке труда в строительной отрасли: закрытие границ и колебание курса валют привели к оттоку мигрантов со строек в нашей стране, по некоторым данным, их доля снизилась в три раза. При этом количество девелоперских проектов, а также государственных строек в последние годы увеличивается, что дополнительно усиливает дефицит специалистов в строительной отрасли.



— Если говорить о ситуации с кадрами в строительной отрасли Санкт-Петербурга, то она мало чем отличается от общей ситуации для всей промышленности: квалифицированных кадров не хватает, и с каждым годом ситуация усугубляется, — отмечает директор по персоналу Setl Group Мария Ермакова. — Основную роль тут играют комплексная демографическая ситуация и «уход» значительной части молодежи в индустрию ИТ и консалтинга.



Она отмечает, что на кадровый дефицит влияет и увеличение объемов строительства — Однако компания постоянно следит за ситуацией на рынке труда, в зависимости от потребностей привлекает специалистов из Петербурга и регионов, а внутри холдинга уже давно выстроена система карьерного развития.

— Как вертикально-интегрированная группа компаний, осуществляющая полный цикл строительных работ, мы постоянно мониторим ситуацию в части инженерно-технических кадров, специалистов проектно-конструкторского бюро, ИТ, управлении недвижимостью и в других смежных областях, — рассказывает Юлия Девяткина, директор по персоналу Группы ЦДС. — Поиск проектировщиков и ИТР всегда был сложным, и ситуация не стала легче. С точки зрения оплаты труда, графика, условий рынок лишь подогревается и усложняется. Одна из причин — дефицит опытных кадров, таких специалистов сложно находить и «перекупать».



Строительная сфера оказалась под влиянием всех событий, которые в последние годы происходили в России.

— Глобально повлиял кризис 2020 года, когда пандемия оказала огромное воздействие на рынок недвижимости, блокируя возможности для полноценной реализации проектов, — вспоминает Оксана Соколова, HR Бизнес-партнер Becar Asset Management.- Длительный простой на строительных площадках во время карантинных ограничений привел к тому, что работодатели вынуждены были подстраиваться под все необходимые санитарные условия, сокращая персонал и, по возможности, переходили на удаленный формат работы.



Вслед за пандемией, не менее сильным ударом стали события 2022 года: строители, как и остальные сферы, приостановили поиск и найм сотрудников, а мобилизационные мероприятия забрали в том числе и квалифицированные кадры.



— В основном девелоперы и компании застройщики лишились наиболее профессионального и квалифицированного звена на стройплощадках, — добавила Оксана Соколова. — Сказался и отток мигрантов из страны. Сегодня конкуренция за кадры высока, поэтому приходится удерживать тех, кто уже работает, и обучать всех, кого удается привлечь.

Вячеслав Волков, заместитель директора, начальник отдела кадров ООО «СК «Дальпитерстрой» согласен, что кадров, как всегда, не хватает — и рабочих специальностей, и ИТР: «Многие уехали восстанавливать новые российские регионы, там зарплата выше. Плюс кого-то мобилизовали, а кто-то сам ушел добровольцем. Учебные заведения по подготовке специалистов строительной отрасли есть, зарплата в отрасли конкурентоспособная относительно средней по региону, профессия строителя и так достаточно популяризирована, но молодежь все равно не стремится идти в строительство. Видимо, блогерами быть проще».



Ручная работа По словам Анны Лях, среди «дефицитных» сфер, в первую очередь, можно выделить рабочие специальности: сварщики, бетонщики-арматурщики, отделочники, монтажники, электромонтажники, не хватает грамотных инженеров-сетевиков — отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, слаботочные сети. В эксплуатации жилья растет спрос на сантехников, слесарей, разнорабочих.

Вячеслав Волков называет самыми дефицитными такие профессии, как монолитчики. каменщики, электрики, сантехники и отделочники.

— Особенно ощущается нехватка линейных инженерно-технических работников, а также высококвалифицированных кадров — инженеров, фасадчиков, специалистов по системам автоматики и управлению зданиями, — продолжила Екатерина Романова. — Дефицит кадров привел к естественному повышению уровня зарплат. По данным портала Superjob за 2021 год оплата некоторых строительных рабочих специальностей в Москве и Санкт-Петербурге выросла от 20% до 40% и в среднем составляет порядка 80 тыс. руб.



По словам Оксаны Соколовой, ключевыми специалистами на строительных объектах всегда были инженеры-строители:

— Планирование строительных работ и контроль возведения зданий — важные функции с соответствующим набором компетенций. Квалифицированные кадры в этой области в дефиците независимо от условий и ситуации на сегодняшний день. Строительные компании ведут борьбу за привлечение и сохранение этих компетенций на своих площадках.

Не менее важными и востребованными, по ее словам, являются такие рабочие специальности, как каменщики, отделочники, сварщики, электрики. Их нехватка неблагоприятно сказывается на всех этапах развития проектов.



— В основном ситуация на рынке складывается не простым образом для работодателей, — добавила Оксана Соколова. — С одной стороны необходимо удерживать и обучать сотрудников, с другой — адаптироваться к постоянно меняющимся условиям сферы строительства. Ситуация усугубляется и тем, что потребность в кадрах была острой и до кризисов прошлых лет, а сейчас, в условиях увеличения объемов застройки, спрос со стороны работодателей в разы превышает активность соискателей.



В коллективе холдинга Setl Group практически нет рабочих специальностей, объясняет Мария Ермакова, поскольку традиционно компания проектирует и управляет строительными проектами, являясь заказчиком для большого числа подрядных организаций.

— На каждой очереди строительного объекта одновременно могут выполнять работу 15–20 подрядных организаций, — рассказала она. — К сожалению, молодые специалисты, которые только окончили институт, зачастую не имеют практического опыта участия в строительстве. Поэтому наиболее острый дефицит отрасль испытывает в инженерах (прорабах). Набравшись опыта, пройдя полный цикл реализации проекта, инженеры могут стать руководителями проектов.

Цифровая стройка Строительная отрасль, наряду с финансовым сектором и ритейлом, показывает наибольшую динамику в развитии цифровых технологий, соответственно у компаний появляются новые потребности в кадрах.



— Все сферы бизнеса все больше уходят в цифровизацию, поэтому растет количество вакансий в IT-направлении, в том числе, разработчиков искусственного интеллекта, — говорит Анна Лях. — Все большую популярность приобретают направления, связанные с индивидуальной работой с покупателями и жителями, — это и специалисты службы заботы о клиентах, и комьюнити-менеджеры.

Другая сторона проблемы — малые объемы выпуска квалифицированной молодежи из вузов.

— Мы испытываем серьезную нехватку проектировщиков со знанием программ 3D-моделирования (Probim, Revit), — отмечает Юлия Девяткина. — Таких специалистов наши вузы практически не выпускают, только Политех в последнее время начал готовить студентов по этим программам. В итоге, молодых специалистов доучивают застройщики, параллельно переобучая и свои «старые» кадры.



Также, по ее словам, сейчас очень востребованы и в большом дефиците BIM-координаторы, которые занимаются обучением проектировщиков и поддерживают их работу при переходе на BIM. «Таких специалистов изначально было очень мало, и их ряды пополняются медленно, — пояснила Юлия Девяткина. — Кроме того, в пандемию многие специалисты сферы ИТ перешли на удаленный формат работы, в то время как для нас важно, чтобы сотрудник имел возможность посещать офис. Это необходимо с точки зрения безопасности и продолжения функционирования компании как единого организма».

Еще одно сложное направление — инженеры строительного контроля. Требования к квалификации данных специалистов постоянно растут, стройка все больше цифровизируется, появляются новые управленческие программы. «Все это требует определенного набора навыков и знаний, которых пока, к сожалению, нет, — добавила представитель Группы ЦДС. — Как следствие, застройщику приходится обучать новых сотрудников работе в своих программах или искать тех, кто каким-то образом уже этому научился. Это трудоемкая и длительная история».



В строительстве появляются новые технологии управления строительством, системы взаимодействия с поставщиками и подрядчиками, системы аналитики и работы с большими данными, рассказывает Мария Ермакова, поэтому зачастую появляются не новые профессии, а меняются требования к традиционным профессиональным знаниям и навыкам, трансформируется привычный функционал.

— Системы управления проектированием и строительством, контроль качества строительного процесса, применение технологий «умный дом» в конечном продукте, современные подходы к обучению сотрудников внутри компании требуют высококвалифицированных ИТ-специалистов, — отметила Мария Ермакова. — Проекты в строительной отрасли привлекательны прежде всего для тех, кто долгосрочно планирует свою карьеру, ведь жизненный цикл ИТ-продукта не ограничивается вводом жилого комплекса в эксплуатацию: продукт продолжает развиваться и расширять свой функционал.



Оксана Соколова говорит, что digital-направление в строительной отрасли активно внедряется и развивается.



— Проектирование умных домов, внедрение инновационных технологий и их запуск, требует повышения компетенций у персонала, — отметила она. — В связи с этим появляются совершенно новые профессии: проектировщик инфраструктуры умного дома, инженер умного дома, настройщик систем умного дома. Похожие профессии имеют большое будущее и могут стать популярными уже в ближайшие годы. Задачами таких специалистов будут разработка стратегии внедрения интеллектуальных автоматизированных систем, для обеспечения более комфортного проживания.

Где учиться Чтобы привлечь новых сотрудников, необходимо озаботиться этим еще с раннего возраста.

— Наша первостепенная задача — дать знания старшеклассникам, увлечь возможностью стать мастерами, почувствовать вкус к профессии, — говорит Александр Вахмистров. — Решению этой задачи в полной мере способствует та профориентационная работа, которую осуществляет в Петербурге СРО А «Объединение строителей СПб», открывая специализированные строительные классы в школах разных районов города и выстраивая систему взаимодействия между школами, техникумами, вузами и, наконец, непосредственно компаниями-застройщиками.



В Петербурге подготовку кадров для строителей ведут несколько учебных заведений, как средних, так и высших.

Директор СПб ГБ ПОУ «Невский колледж им. А.Г. Неболсина» Владимир Палагин рассказал, что сейчас у поступающих больше всего востребованы профессии сварщиков ручной и механизированной сварки, электромехаников лифтового оборудования, мастеров по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. Также популярностью пользуются такие специальности как монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляции, монтаж и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

— У нас предподается более 10 профессий и 4 специальностей для строительной, ЖКХ и транспортных отраслей, — говорит руководитель СПб ГБ ПОУ «Колледж Метростроя» Александр Филатов, — Наряду с «классическими» профессиями, такими как мастер по ЖКХ или автослесарь, Колледж метростроя предлагает для рынка труда специалистов в области информационного моделирования в строительстве, техников для УК, машинистов дорожно-строительных машин, крановщиков и т.д. На любом этапе строительства требуется очень широкий спектр подготовленных специалистов, которые могут пройти обучение в нашем колледже.



По его словам, традиционно, самый высокий конкурс на специальности в сфере информационных систем и программирование, но растет спрос и на рабочие профессии — это связано с востребованностью на рынке и ростом зарплат в девелоперском сегменте. «Региональный рынок испытывает дефицит кадров, и абитуриенты делают выбор в пользу рабочих профессий: маляр, штукатур или каменщик», — добавил он.

Директор СПб ГБ ПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и печати» Анатолий Кривоносов говорит, что у строительных компаний больше всего востребованы выпускники специальностей «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». Популярны они и у поступающих — так конкурс на первую из упомянутых специальностей в прошлом году составил 10 человек на место, на бюджетные места были приняты 275 студентов, еще 111 — по договорам об обучении.



Встреча с работодателем Мало просто освоить получить строительную специальность — важно вовремя встретиться с работодателем и найти себе подходящее место. В основном взаимодействие происходит на производственных практиках, говорит Владимир Палагин, студентов приглашают партнерские строительные организации, отношения с которыми выстраиваются годами. Иногда, по его словам, одна компания может забрать сразу целую группу к себе на практику.

— Нужно понимать, что предприятия заинтересованы в будущих квалифицированных рабочих, — добавил Палагин. — Поэтому если организация серьезно смотрит вперед и работает на перспективу, то она будет стараться помочь в этом образовательным учреждениям.

— Каждому обучающемуся колледж предоставляет место для прохождения производственной практики, и на сегодня у нас заключено более 50 договоров с крупными застройщиками и управляющими компаниями, — рассказал Александр Филатов. — Также мы становимся площадкой для отраслевого сообщества индустриальных партнеров с целью совместной координации работы по организации обучения и трудоустройства. Например, результатом такой работы стал конкурс профессионального мастерства, который прошел по 6 компетенциям, а победители и призеры получили возможность пройти стажировку в ведущих компаниях Санкт-Петербурга.



— Наиболее активно взаимодействуют с образовательными организациями компании, производящие строительные материалы, — отметил Анатолий Кривоносов. — В этом году отмечен всплеск заинтересованности строительных компаний в подборе молодых специалистов из выпускников Академии

В строительных компаниях тоже стремятся сотрудничать с колледжами на этапе обучения, чтобы формировать специалистов «под себя»:

— Основная сложность заключается в том, что эти учебные учреждения готовят специалистов широкого профиля, без погружения в специфику определенной сферы деятельности, — поясняет Анна Лях. — Поэтому мы совместно с ними корректируем содержание образовательных программ в соответствии со своими профессиональными стандартами и требованиями.

— Мы активно участвуем в практической подготовке молодого поколения строителей. Сотрудничаем с ведущими вузами и колледжами Санкт-Петербурга, — подтвердила Мария Ермакова. — Только в этом году 300 студентов пройдут летнюю практику на объектах Setl Group в разных районах города. Этим летом компания также примет 45 участников стройотрядов. Мероприятия для студентов Setl Group организует в течение всего года: это экскурсии на стройплощадки, образовательные кейс-чемпионаты, деловые игры и лекции от экспертов. Ведущие сотрудники компании традиционно присутствуют на защите дипломов.



Как рассказала Оксана Соколова, обучение рабочим специальностям среднего и низшего звена длится, как правило, 3–4 года. Для получения профессии архитекторов, проектировщиков и инженеров, необходимо учиться в высших учебных заведениях от 4 лет.

— Зачастую компаниям-работодателям необходимы специалисты с расширенными компетенциями, способные решать большое количество задач на новых проектах. В связи с этим строительные компании предлагают своим сотрудникам полную или частичную компенсацию дополнительного обучения или курсов повышения квалификации, что дает возможность долгое время оставлять специалистов в профессии, без необходимости смены сферы деятельности, — дополнила она. — Это решает вопросы кадрового резерва и сохранение ценных кадров в компаниях. Компании рассматривают обучение сотрудников, как инвестиции в развитие бизнеса. Кроме того, существуют различные федеральные программы, которые помогают обучать сотрудников на местах, без отрыва от производства. Крупные строительные компании начинают использовать такого рода поддержку, автоматизируя бизнес и выстраивая бизнес-процессы в рамках ограниченного времени.



— Одним из лучших ВУЗов Санкт-Петербурга с точки зрения технической подготовки студентов сегодня является Политех, — говорит Юлия Девяткина. — Такая ситуация сохраняется уже три-пять лет. Подготовкой архитекторов в городе традиционно занимаются ГАСУ и Академия художеств. Каждый год мы берем из этих ВУЗов достаточно большую группу студентов на стажировку, лучшие из них потом зачисляются в штат.

С точки зрения вузовской подготовки, по ее словам, наиболее острый вопрос — обучение студентов работе в современных программах проектирования. BIM до сих знают единицы, и это образование люди получают самостоятельно, не в рамках ВУЗа.

— Вузы активно вовлекают в учебный процесс работодателей, приглашают наших специалистов на защиты курсовых и дипломных работ, — отмечает Анна Лях. — Мы организуем конкурсы и кейс-чемпионаты, где студенты и выпускники могут проявить себя. Например, в текущем году мы провели два мероприятия на разработку МАФ-проектов для наших жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово» со студентами ВШЭ и СПбГАСУ.



Особое внимание, по ее словам, уделяется прохождению практик и стажировок, в компанию студенты приходят, начиная с 3 курса, что дает им возможность погрузиться в рабочую реальность, познакомиться с профессией. «Студентам, у которых учебная практика составляет 3 и более месяцев, мы предлагаем оплачиваемую стажировку или официальное трудоустройство в штат компании, — добавила Анна Лях. — Такая практика сотрудничества помогает привлечь молодых специалистов. Примерно 30% студентов становятся работниками нашей компании. При трудоустройстве все новички проходят обучение на строительных площадках, в том числе с помощью VR-технологий».

Зарплатный уровень По данным HH.ru, за год средняя зарплата петербуржцев выросла на 8% и достигла 65,4 тыс. рублей. По словам Оксаны Соколовой, в погоне за кадрами строительный сектор выводит уровень зарплат своих сотрудников на верхнюю планку: чаще всего в вакансиях встречается зарплата 60 тыс. рублей, инженер-строитель может получать от 80 до 120 тыс. рублей, а медианная зарплата строителя, по данным сайта zarplan.com, составляет в Петербурге 99 тыс. рублей.



— Уровень зарплат внутри строительной отрасли вполне гармоничен, хотя конечно, зависит от конкретной компании, квалификации, профессии и занимаемой должности, — отмечает Мария Ермакова, — но если в компании существует мотивация за результат, то и повысить уровень своего дохода сотрудник всегда может.

— Оплата труда в нашей компании находится в рамках среднерыночных значений, — рассказала Анна Лях.- По отдельным, критичным для бизнеса позициям, мы осознанно идем на оплату выше рынка. Повышение происходит, когда мы понимаем, что платим квалифицированному специалисту зарплату ниже среднерыночной, в случае повышения его в должности или расширения функционала.

— Мы постоянно мониторим уровень заработных плат на рынке. В строительной отрасли они традиционно растут со временем, и последний год не стал исключением, — поделилась Юлия Девяткина. — Так как запросы кандидатов становятся выше, застройщикам приходится пересматривать свои предложения по некоторым позициям. Если мы говорим о проектировщике или архитекторе с хорошим опытом, знанием Revit и возможностью работать из офиса, то мы понимаем, что речь пойдет о высокой заработной плате. То же самое касается специалистов стройконтроля. Только в 2023 году по этим должностям заработные платы выросли на 15–20%.



По ее словам, после уровня заработной платы кандидатов интересует график, условия работы, объем задач и то, насколько они интересны. Эти моменты не менее важны, чем уровень оплаты труда.

Я б в строители пошел… Однако стоит понимать, что только за счет роста заработной платы невозможно обеспечить приток новых специалистов в отрасль, говорит Екатерина Романова.

— Для решения проблемы нехватки строительных специалистов, необходимы более комплексные меры, желательно на государственном уровне, — считает она. — Отчасти они уже внедряются: так, сегодня работают программы переподготовки кадров, рассчитанные на молодых людей. Еще одним решением может стать популяризация профессии строителя и создание ее более привлекательного имиджа. Для этого могут использоваться различные инструменты — сотрудничество с блогерами, съемки фильмов о строителях и т.д.



Что касается компаний, то одним из решений может стать плотное сотрудничество с вузами, а также внедрение новых технологий, способных частично заменить ручной труд на стройке. Это, по словам Екатерины Романовой, позволит как повысить уровень компетенции выпускников, так и обеспечить компанию новым притоком именно тех специалистов, которые наиболее востребованы.

С одной стороны, вопрос популяризации строительных профессий — это задача государства, считает Юлия Девяткина: такая работа должна вестись по линии министерства через коммуникацию с молодежью на уровне школы и первых курсов ВУЗа.

— Сейчас все хотят в ИТ, так как эта область очень бурно развивается, при этом стройка развивается не менее активно, как и цифровые технологии в ней, но об этом мало говорят, — отметила она. — С другой стороны, бизнесу необходимо иметь свои программы привлечения и адаптации молодых специалистов и студентов. Мы очень активно работаем с ВУЗами, со студентами выпускных курсов, и планируем расширить эту работу на студентов начальных курсов, которые еще не определились со специализацией.



Также, вероятно, нужны и программы для школьников, например, создание подшефных классов или отбор талантливых детей и их кураторство во время обучения в ВУЗе.

— Важно говорить об успешных проектах, важно выделять положительные личностные примеры и формировать имидж/образ успешного строителя в соцсетях, и иных информационных каналах, — уверена Мария Ермакова. — Немаловажным фактором может стать цифровизация и применение разнообразных гаджетов в работе, это важно для молодежи и повышает интерес к профессии.



— С развитием рынка недвижимости, формируются новые тренды реализации интересных, необычных объектов, которые влияют на восприятие профессии строителя, — говорит Оксана Соколова. — В связи с этим растет количество интересных задач, и, соответственно, увеличивается запрос на новые компетенции в строительной сфере. Много строительных проектов в России переходят на диджитал форматы, которые уже на стадии проектирования включают новые варианты раскрытия новых компетенций сотрудников.

