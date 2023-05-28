Небо в огне и забитый Невский: как отметили 320-й день рождения Петербурга

День рождения Петербурга начался с официальных мероприятий. Ранним утром 27 мая к Медному всаднику начали съезжаться тонированные кортежи. Прибыли глава «Газпрома» Алексей Миллер на двух «Аурусах», спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ярком костюме, губернатор Александр Беглов, председатель ЗаКСа Александр Бельский и их коллеги из Минского городского совета депутатов и Бобруйского горисполкома, и даже из Сербии. Гостям расстелили ковровые дорожки, и они возложили к памятнику отцу-основателю города цветы. А закончилось всё торжественным прохождением по перекрытой Адмиралтейской набережной роты почетного караула ЗВО. В это время на стрелке Васильевского острова уже во всю пылали Ростральные колонны, перед Петропавловской крепостью готовили пиротехнику для вечернего шоу, а у Соборной площади репетировали девушки в национальных костюмах — готовились к фестивалю «Серебряное ожерелье».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В это время у Мариинского дворца, прямо на Синем мосту, открывали новый сад. Липовый во всех смыслах, но очень красивый. На парковке поставили 104 липы и скамейки, что любоваться из сада на Исаакиевский собор. Сад временный. Зеленый уголок проживет лишь лето — в сентябре здесь снова появится парковка, а деревья пересадят в другие места. Тем временем в Академии имени Штиглица студенты продавали графику, живопись, скульптуру и показывали модные коллекции своего производства. Не парижская неделя моды, но людей собралось достаточно.



В обед на Васильевском острове, в саду Академии художеств началась Шутейная ассамблея. Здесь смешались политически Древний Египет, Кирилл и Мефодий, зайцы, шут Балакирев и Петр Великий — почему-то блондин, с придворными в ярких костюмах, ходулистами, скоморохами, духами и прочими попутчиками праздника. Обещали спуск на воду «ботика Петра». И не обманули. На третьем часу действа в бассейн действительно отправилась внушительная туфля, вероятно, 148-го размера.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На другом конце города, в ЦПКиО среди тюльпанов в импровизированном митинге соединились городские уличные театры. «Упсала-Цирк», Театр имени которого нельзя называть, «Комик-Трест», Хор Дурацкого. Вместе они прошли от оранжерейного корпуса до Музея стекла. В руках артисты несли шутливые таблички вроде: « 30 лет неудач» и «Деньги в шляпу».

Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

После обеда Петербург накрыл сильный ливень, как и предупреждал главный синоптик, но он был мимолетным, так что прятаться гостям пришлось очень недолго. И в целом с погодой повезло — история помнит гораздо более дождливые дни города.



Очевидным образом от погоды зависел и успех фестиваля мороженого на площади Островского. Но во второй половине дня выглянуло солнце и у рамок даже образовалась очередь. Внутри оказался луна-парк из 1990-х и цены из середины 2023-го . Аттракционы, сладкая вата, шарики и внезапно — живой квас. Стоимость порции мороженого в 50 граммов в среднем была оценена в 150 рублей. При этом в некоторых случаях вес вафельного стаканчика входил в эти 50 граммов. «Итальянское» продавали и вовсе по 200 рублей за один шарик, 350 — за два и 450 — за три. Хитом стали гонконгские вафли и горячая кукуруза. «Фонтанка» даже нашла и продегустрировала для читателей алкогольное мороженое.

«Фонтанка.ру»

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Весь день на Невском было относительно свободно, но ближе к вечеру люди начали подтягиваться в центр в ожидании развлекательной программы на Дворцовой. По сути это единственный шанс в году послушать бесплатно классические оперные партии в исполнении лучших вокалистов не в театральных стенах. Детей подсаживали на заборы, ограждения и любые возвышенности, а из-под полы активные граждане даже предлагали пригласительные билеты в закрытый сектор мероприятия — перед сценой. Впрочем, желающих за собственный счет проверить, настоящие это пригласительные или нет, не находилось.



А дальше были «Трубадур», «Риголетто» и «Травиата» Верди, а вслед за ними — «Семирамида» Россини и всё с трансляцией на огромных экранах. Вторая часть концерта стала временем музыки романтизма и душевных песен. Толпа аплодировала и явно была в восторге.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 22:45 проход на Дворцовую ограничили, а перед этим и со стрелки Васильевского острова всех вежливо временно попросили удалиться — началась подготовка к Петровскому фестивалю огня. Людей запустили обратно уже после досмотра. Тем временем публика после «Классики на Дворцовой» начала перетекать на Дворцовую набережную, где Фабио Мастранджело уже начал свой концерт увертюрой из «Руслана и Людмилы» Михаила Глинки.



Ближе к полуночи движение по Невскому перекрыли, вновь зажглись Ростральные колонны и на стрелке началось волшебство. Фасад Биржи превратился в холст для световых проекций, и начался очень мощный салют (больше фото здесь), который не был заявлен в программе и стал приятным сюрпризом. Маэстро даже был вынужден пережидать, пока гремели фейерверки, чтобы порадовать публику контрадансем и народным танцем Шостаковича.

«Фонтанка.ру»

Кульминацией 320-го дня рождения Санкт-Петербурга стало разведение Дворцового моста под «Гимн великому городу» Глиэра.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



