Воздушная феерия. Посмотрите на самые эпичные кадры с Петровского фестиваля огня

Петровский фестиваль огня стал финальным и самым ярким аккордом празднования 320-летия Петербурга. Тысячи зрителей собрались на стрелке Васильевского острова и Дворцовой набережной в предвкушении настоящего шоу.
Гостей ждал не просто неожиданный салют, а настоящее состязание пиротехников. Открыла фестиваль старейшая команда России - «Пиротехнические дворы Петергофа». В течение часа за ней выступили участники фестиваля из Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Китая, Таджикистана и Турции, а завершился фестиваль грандиозным совместным представлением.
Между выступлениями гостей радовали световым шоу — в режиме реального времени объемные гравюры возникали прямо на фасадах архитектурного ансамбля стрелки, включая Ростральные колонны. На ожившем фасаде биржи то и дело возникали триколор и звезды, а в небо взмывали залпы огня.
Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
Петровский фестиваль огня проводится в День города в Петербурге не первый раз, а в 2019 году он завоевал Гран-при национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма. Праздник посвящен императору Петру I, который сам очень любил искусство «волшебного огня», а пиротехнические спектакли в его время были обязательной частью всех городских торжеств.
Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
«Фонтанка» вела прямую трансляцию с городских улиц весь день и весь вечер. Как Петербург отмечал День города, смотрите здесь.