Как Петербург отмечает День города: онлайн-трансляция

Петербург отмечает 320-летие. В этой трансляции «Фонтанка» рассказывает все о программе Дня города, показывает самые яркие фото и видео, и интересные места. Наши корреспонденты с самого утра на улице. Если боитесь что-то пропустить, то найдете это в нашем онлайне.
Присылайте Ваши фото и видео с праздничных улиц через Telegram и на почту mail@fontanka.ru
Наблюдать за жизнью города в режиме онлайн можно и с помощью наших супервидовых веб-камер проекта «ОтЛичный Петербург»
ОЧЕНЬ краткая программа Дня города в Петербурге 27 мая выглядит так:
09:55 Вспыхнут факелы Ростральных колонн. Гореть они будут до 11, и второй раз увидеть огонь получится только с 23:00 до 0:45.
10:00 К памятнику Петру I на Сенатской площади возложат цветы
10:00 На Соборной площади Петропавловской крепости начнется Фестиваль «Серебряное ожерелье» - выступают хореографические, вокальные, театральные коллективы и оркестры из разных республик и областей России. Ждут и уникальный российско-китайский молодежный симфонический оркестр и хор.
11:00 На площади Островского начнется традиционный Фестиваль мороженого. Три сотни видов мороженого и гигантский блинный пирог из 80 слоëв.
12.00 На территории Соляного переулка, и во внутренних дворах академии им. Штиглица начнутся десятки мастер-классов. В этом году, наравне с разговорами о скульптуре, графике, живописи, реставрации и мозаике, стоит ждать погружения в диджитал-арт, анимацию и последние тренды промышленного дизайна.
13:00 Уличные театры пройдут шествием на Елагином острове. В списке гостей — «Упсала цирк», Театр «Имени которого Нельзя Называть», «Комик-Трест», Хор Дурацкого.
13:00 Шутейная ассамблея на Васильевском спустит на воду ботик Петра I в саду Академии художеств. Обещают Петра I и придворными в ярких костюмах, ходулистами, скоморохами, духами и прочими.
21:30 На «Классике на Дворцовой» выступят солисты Мариинки и гости из Армении и Италии. Здесь все подробности.
23:15 Концерт «Музыка Дворцового моста» — одно из главных событий вечерней части программы праздника. «Северная Симфония» и Фабио Мастранджело разведут Дворцовый мост
00:00 Начнется масштабный Петровский фестиваль огня. Праздник откроет команда «Пиротехнические дворы Петербурга», а затем каждые 10 минут в течение часа свои мини-спектакли покажут команды из разных стран мира. Подробнее о нём тут.
Гораздо подробнее обо всех мероприятиях Дня города читайте здесь
Как в Петербурге будет работать общественный транспорт в День города
Метрополитен Петербурга будет работать всю ночь с 27 на 28 мая. Интервал между поездами - 10 минут.
На земле с полуночи до 6 часов утра будут работать 11 маршрутов городского транспорта: автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114 и 142 и троллейбусы № 23 и № 46. Они будут ходить с 30-минутным интервалом. Схема движения здесь.
Перекрытия и ограничения изменят и другие маршруты наземного общественного транспорта. С 16:30 26 мая до 16:00 27 мая и с 22:00 27 мая до 3:00 28 мая по измененным трассам пойдут автобусы №№ 7, 10, 24, 136, 169А и 191 и троллейбусы №№ 1, 7, 10, 11 и 17. С 16:30 26 мая до 16:00 27 мая в связи с перекрытием движения по площади Растрелли автобусы № 136 и № 169А не будут заезжать на остановку «Смольный собор» на площади Растрелли.
С 22:00 27 мая до 3:00 28 мая из-за закрытия движения по Дворцовому мосту, Биржевой площади и Биржевому мосту автобусы маршрутов №№ 7, 10, 24 и 191 пойдут в объезд через Благовещенский и Тучков мосты, троллейбусы маршрутов №№ 1, 7 и 10 будут следовать по Малой Морской улице и Конногвардейскому бульвару до площади Труда, троллейбус № 11 будет работать на участке от улицы Кораблестроителей до Съезжинской улицы, а троллейбус № 17 направят через Малую Морскую улицу.
В День города в центре Петербурга традиционные перекрытия:
С 9 до 11 часов утра для проезда закроют участок Адмиралтейской набережной от Дворцового моста до Английской набережной и Сенатскую площадь. Там пройдет церемония возложения цветов к памятнику Петру I.
27 мая, весь день с полуночи до 23:59, перекрыты проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и участок Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади. На Миллионной улице от Мошкова переулка до Дворцовой площади также запрещена остановка транспорта.Перекрыто движение транспорта целиком на площади Островского, улице Зодчего Росси.
Для проведения Петровский фестиваля огня с 22:00 27 мая до 3:00 часов 28 мая будет перекрыто движение транспорта на следующих участках:
- Адмиралтейская набережная от Дворцового моста до Английской набережной,
- Дворцовая набережная от Троицкого моста до Дворцового моста,
- Биржевая площадь,
- Невский проспект от Малой Морской улицы до Дворцового проезда,
- Дворцовый проезд,
- перекресток Университетской набережной со съездами с Дворцового моста,
- перекресток Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных,
- Адмиралтейский проспект от Невского проспекта до Гороховой улицы,
- Адмиралтейский проспект в направлении от Исаакиевской площади до Гороховой улицы,
- Университетская набережная от Дворцового моста до Менделеевской линии,
- Биржевой проезд,
- Адмиралтейский проезд.
Подробные схемы перекрытий и ограничений на дорогах Петербурга смотрите здесь
День города в Петербурге будет зябким. Главный синоптик вообще прогнозирует, что 27 мая станет самым холодным днём на неделе.
Как объяснил Александр Колесов, западный ветер не позволит воздуху нагреться, а в середине дня ещё и пройдет кратковременный дождь — в итоге будет всего 13–15 градусов. «Не повезло нам на День города, но бывало и хуже», — резюмирует синоптик.
По данным Яндекс Погоды, 27 мая в городе на Неве будет облачно с прояснениями, а температура достигнет +13. Скорость ветра с утра составит 5 м/с, а вечером — 6 м/с.
Для сравнения, в 2010 и 2019 годах в этот день было всего плюс 12 и ещё более дождливо.
320 лет назад, в мае 1703-го года, Петр I основал Петербург на отвоеванных у шведов ингерманландских землях. Город начался с Петропавловской крепости.
Как пишут историки, царь московитов предпринял гигантские усилия к тому, чтобы создать у современников и потомков максимально полную иллюзию того, что он создает город «из ничего». И надо признать, что затея увенчалась успехом, который получил блистательное художественное закрепление в харизматических пушкинских строфах, в которых «на берегу пустынных волн» стоит «дум великих полн» царь Петр, размышляя о том, как на месте «приюта убогого чухонца» будет «город заложён назло надменному соседу».
Что было в устье Невы до Петербурга и почему царь принял решение строить именно в этом месте - читайте здесь.