Как Петербург отмечает День города: онлайн-трансляция

ОЧЕНЬ краткая программа Дня города в Петербурге 27 мая выглядит так:

09:55 Вспыхнут факелы Ростральных колонн. Гореть они будут до 11, и второй раз увидеть огонь получится только с 23:00 до 0:45.

10:00 К памятнику Петру I на Сенатской площади возложат цветы

10:00 На Соборной площади Петропавловской крепости начнется Фестиваль «Серебряное ожерелье» - выступают хореографические, вокальные, театральные коллективы и оркестры из разных республик и областей России. Ждут и уникальный российско-китайский молодежный симфонический оркестр и хор.

11:00 На площади Островского начнется традиционный Фестиваль мороженого. Три сотни видов мороженого и гигантский блинный пирог из 80 слоëв.



12.00 На территории Соляного переулка, и во внутренних дворах академии им. Штиглица начнутся десятки мастер-классов. В этом году, наравне с разговорами о скульптуре, графике, живописи, реставрации и мозаике, стоит ждать погружения в диджитал-арт, анимацию и последние тренды промышленного дизайна.



13:00 Уличные театры пройдут шествием на Елагином острове. В списке гостей — «Упсала цирк», Театр «Имени которого Нельзя Называть», «Комик-Трест», Хор Дурацкого.



13:00 Шутейная ассамблея на Васильевском спустит на воду ботик Петра I в саду Академии художеств. Обещают Петра I и придворными в ярких костюмах, ходулистами, скоморохами, духами и прочими.

21:30 На «Классике на Дворцовой» выступят солисты Мариинки и гости из Армении и Италии. Здесь все подробности.

23:15 Концерт «Музыка Дворцового моста» — одно из главных событий вечерней части программы праздника. «Северная Симфония» и Фабио Мастранджело разведут Дворцовый мост

00:00 Начнется масштабный Петровский фестиваль огня. Праздник откроет команда «Пиротехнические дворы Петербурга», а затем каждые 10 минут в течение часа свои мини-спектакли покажут команды из разных стран мира. Подробнее о нём тут.



Гораздо подробнее обо всех мероприятиях Дня города читайте здесь