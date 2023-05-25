Звезды, блистающие в Венской, Баварской опере, а также «Ла Фениче», споют «Классику на Дворцовой»

Ежегодный концерт классической музыки на Дворцовой площади пройдет в День города, 27 мая. В 21:30 начнется выступление с участием артистов «высшей лиги» мирового оперного искусства.
Среди солистов — армянская оперная дива, сопрано Нина Минасян, выступавшая с Пласидо Доминго. Среди ее гастрольных планов: осенью
Из самой Мариинки на Дворцовой выступят солистки Екатерина Сергеева, Юлия Маточкина, Анна Горячева. На сцену выйдет выпускник Московской консерватории, тенор Сергей Романовский.
Солнечную Италию в Петербурге представит бас-баритон Томмазо Бареа, в свое время ставший самым молодым лауреатом конкурса молодых оперных певцов Европейского союза в Сполето. Сейчас он регулярно выступает в Турине, Вероне, Палермо, Пизе, Бергамо, в легендарном театре «Ла Фениче» в Венеции и на престижном фестивале «Флорентийский музыкальный май».
Также в концерте примет участие аккордеонист-виртуоз Петр Дранга, семикратные чемпионы мира по танцевальному спорту среди команд формейшн «Вера» (Тюмень) и чемпионы мира, серебряные призеры чемпионата Европы, семикратные чемпионы России среди ансамблей по танцевальному спорту, танцевально-спортивный клуб «Дуэт» (Пермь). Традиционным украшением праздника станут выступления балета Аллы Духовой «Тодес» и Театра балета имени Леонида Якобсона.
За дирижерским пультом академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии — Денис Власенко, публика также услышит голоса молодежного хора «СоГласие» под руководством Павла Теплова.
Вход на концерт также традиционно свободный и будет осуществляться со стороны Дворцового проезда и Певческого моста.