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    Звезды, блистающие в Венской, Баварской опере, а также «Ла Фениче», споют «Классику на Дворцовой»

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    Ежегодный концерт классической музыки на Дворцовой площади пройдет в День города, 27 мая. В 21:30 начнется выступление с участием артистов «высшей лиги» мирового оперного искусства.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Среди солистов — армянская оперная дива, сопрано Нина Минасян, выступавшая с Пласидо Доминго. Среди ее гастрольных планов: осенью 2023-го — «Бал-маскарад» на сцене Метрополитен-опера и партия Норины в «Дон Паскуале» в Венской опере, в январе 2024-го — заглавная партия в «Лючии де Ламмермур» в Баварской опере. Ее соотечественника тенора Липарита Аветисяна знают как приглашенного тенора Большого театра, известного своим темпераментом в воплощении и трагических, и комических образов. А их коллега, солист Армянского государственного театра оперы и балета Ованнес Айвазян — хорошо известен публике Мариинского театра.

    Из самой Мариинки на Дворцовой выступят солистки Екатерина Сергеева, Юлия Маточкина, Анна Горячева. На сцену выйдет выпускник Московской консерватории, тенор Сергей Романовский.

    Солнечную Италию в Петербурге представит бас-баритон Томмазо Бареа, в свое время ставший самым молодым лауреатом конкурса молодых оперных певцов Европейского союза в Сполето. Сейчас он регулярно выступает в Турине, Вероне, Палермо, Пизе, Бергамо, в легендарном театре «Ла Фениче» в Венеции и на престижном фестивале «Флорентийский музыкальный май».

    Также в концерте примет участие аккордеонист-виртуоз Петр Дранга, семикратные чемпионы мира по танцевальному спорту среди команд формейшн «Вера» (Тюмень) и чемпионы мира, серебряные призеры чемпионата Европы, семикратные чемпионы России среди ансамблей по танцевальному спорту, танцевально-спортивный клуб «Дуэт» (Пермь). Традиционным украшением праздника станут выступления балета Аллы Духовой «Тодес» и Театра балета имени Леонида Якобсона.

    Фото: предоставлено организаторами
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    За дирижерским пультом академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии — Денис Власенко, публика также услышит голоса молодежного хора «СоГласие» под руководством Павла Теплова.

    Вход на концерт также традиционно свободный и будет осуществляться со стороны Дворцового проезда и Певческого моста.

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    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

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