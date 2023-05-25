Не просто салют, а состязание пиротехников: что покажут на Петровском фестивале огня в день города

В ночь с 27 на 28 мая центр города раскрасят огненные спектакли и видеопроекции на исторических зданиях. Петровский фестиваль огня станет финальной точкой празднования дня рождения Санкт-Петербурга, который в этом году отмечает 320-летний юбилей. Организатором фестиваля выступает комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Начнется представление ровно в полночь одновременно с разводкой Дворцового моста. Откроет праздник старейшая пиротехническая команда России «Пиротехнические дворы Петергофа». В течение часа каждые 10 минут нас ждут огненные спектакли команд-участниц фестиваля из Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Китая, Таджикистана и Турции. Зрители смогут проголосовать за наиболее понравившийся спектакль 28 мая на официальной странице портала Visit Petersburg «ВКонтакте».
Автор: Фестиваль Огня
Кроме выступлений команд пиротехников, в эту ночь можно будет увидеть световое шоу — объектом для видеопроекций станет весь архитектурный ансамбль стрелки Васильевского острова, включая Ростральные колонны. Петербургские VR-художники, используя технологию виртуальной реальности, создадут объемные гравюры на исторических объектах. Часть оригинальных световых картин будет написана непосредственно во время шоу в режиме реального времени. Завершится фестиваль грандиозным пиротехническим тутти — масштабным представлением с участием всех команд. Наблюдать за огненной феерией лучше всего будет с Дворцовой набережной.
Петровский фестиваль огня проводится в День города не первый раз: в 2019 году фестиваль огня завоевал Гран-при национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма. В 2021 году он впервые прошел в формате телевизионного проекта, собрав более миллиона онлайн-просмотров из России и 140 стран мира.