Что будет в День города и куда еще пойти 26–28 мая: уличные театры, Фестиваль огня и «Классика на Дворцовой»

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Последние выходные мая для города особенные — 320-летие со дня его основания отмечают масштабным шоу света на стрелке Васильевского острова и оперным гала на Дворцовой. На улицы выходят артисты театров, а библиотеки работают допоздна. Рассказываем, куда в этот уик-энд идти за незабываемыми зрелищами.











Отметить День города

Ростральные колонны зажгут дважды 27 мая, 0+

Утро субботы — время официальных поздравлений. В 09:55 вспыхнут факелы Ростральных колонн. Гореть они будут до 11, и второй раз увидеть огонь получится только с 23:00 до 0:45. К памятнику Петру I на Сенатской площади к 10:00 возложат цветы, а с 11:00 до 18:00 каждые 45 минут на информационных экранах на улицах будет транслироваться поздравительная видеопрограмма «Признание в любви». О городе и своих чувствах к нему говорят артисты петербургских театров, участники литературных клубов и творческих объединений.



Уличные театры пройдут шествием на Елагином острове До 28 мая, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





У коллектива «Странствующие Куклы Господина Пэжо» — двойной праздник: не только День города, а ещё и собственное 30-летие. Чтобы отметить с размахом, актёры и огромные куклы в виде литературных героев выйдут на Елагин остров. Кроме виновников торжества, соберутся другие коллективы из Петербурга и других регионов. В списке гостей — «Упсала цирк», Театр «Имени которого Нельзя Называть», «Комик-Трест», Хор Дурацкого. Все вместе в 13:00 они устроят карнавальное шествие, а затем сыграют больше 20 спектаклей для взрослых и детей. Праздник перетечёт в воскресенье и завершится концертом оркестра Acid Hasid, который играет музыку в стилях Gipsy, klezmer, balkan и oriental.



У Академии Штиглица ремесла встретятся с цифровым искусством 27 мая, 12:00, 0+



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Творчество в субботу кипит в Соляном городке и на улице Чайковского. Обе локации — тематические центры фестиваля «Город мастеров», который организуют преподаватели, студенты, выпускники Академии им. Штиглица . В этом году, наравне с разговорами о скульптуре, графике, живописи, реставрации и мозаике, стоит ждать погружения в диджитал-арт, анимацию и последние тренды промышленного дизайна.



Шутейная ассамблея на Васильевском спустит на воду ботик Петра I 27 мая, 13:00, 18+

Театральная тематика и в саду Академии художеств. Днём в субботу там возникнет целая Шутейная ассамблея с Петром I и придворными в ярких костюмах, ходулистами, скоморохами, Духами Петербурга и другими фантастическими существами. Главным событием станет спуск на воду «Ботика Петра Первого». Программу придумали актёры Комик-треста.

«Библионочь» отправит в путешествие по Петербургу 27 мая, 0+



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В книжном мире Петербурга День города совпал с «Библионочью», так что в этом году на площадках литературных говорить будут в том числе о Петербурге и его тайнах. Информационно-досуговый центр «М-86», Маяковка, библиотека «На Стремянной» и многие другие пространства организовали экскурсии-квесты и прогулки созерцания, лекции о кварталах и городских загадках. О самых увлекательных маршрутах читайте в отдельном гиде.

На площади Островского — Фестиваль мороженого 27 и 28 мая, 0+

Три сотни видов мороженого и гигантский блинный пирог из 80 слоëв — это главные фишки Фестиваля мороженого, который в этот уик-энд займёт площадь Островского. Летний праздник, куда съедутся десятки кондитеров и кулинаров, — своего рода «гастрономический подарок» горожанам.



На «Классике на Дворцовой» выступят солисты Мариинки и гости из Армении и Италии 27 мая, 21:30, 12+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Гала-концерт со звёздами оперы и уникальными декорациями «Классика на Дворцовой» — одно из самых запоминающихся событий, в котором в разные годы участвовали Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко, Роберто Аланья и другие исполнители международного уровня. В юбилейный для Петербурга год сцену размером больше чем 1500 квадратных метров построят под прозрачной крышей, чтобы создать ощущение лёгкости и открытого неба. Звёзды оперы исполнят лучшие произведения Россини, Моцарта, Верди, Оффенбаха и бессмертные эстрадные хиты XX века.Среди гостей — дива Нина Минасян, выступавшая с Пласидо Доминго, которую ценят за «ослепительные актёрские образы», обладательница глубокого меццо-сопрано Юлия Маточкина, приглашённый солист Большого театра, армянский тенор Липарит Аветисян, меццо-сопрано Екатерина Сергеева и приглашенная солистка Мариинского Анна Горячёва. С ними — солист Армянского государственного театра оперы и балета Ованнес Айвазян, выпускник Московской консерватории тенор Сергей Романовский. Редкий по нынешним временам гость из далекого зарубежья — бас-баритон Томмазо Бареа, единственный из солистов, для которого итальянский язык — родной. Вход на Дворцовую площадь свободный. Происходящее на сцене будет транслироваться на больших экранах.



«Северная Симфония» и Фабио Мастранджело разведут Дворцовый мост 27 мая, 23:15, 0+

Концерт «Музыка Дворцового моста» — одно из главных событий вечерней части программы праздника. В исполнении симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело прозвучат произведения знаменитых русских и зарубежных композиторов: Испанский танец из балета «Лебединое озеро» Чайковского, Праздничная увертюра Шостаковича, ария Casta Diva из оперы «Норма» Беллини, фрагменты из оперы «Ромео и Джульетта» Гуно.

Световая живопись и салюты осветят стрелку на Фестивале огня

27 мая — 28 мая, 23:55, 6+

Продолжат празднование масштабным Петровским фестивалем огня: в ночь с субботы на воскресенье, одновременно с разводом Дворцового моста в 00:00 праздник откроет команда «Пиротехнические дворы Петербурга», а затем каждые 10 минут в течение часа свои мини-спектакли в небе будут показывать команды-участницы из Азербайджана, Киргизии, Беларуси, Китая, Таджикистана и Турции. Между выступлениями на стрелке Васильевского острова будет проходить световое шоу. Видеопроекцию впервые выведут на весь архитектурный ансамбль стрелки, захватывая Ростральные колонны. Часть оригинальных световых картин и объёмных цветовых гравюр VR-художники будут создавать в режиме реального времени. Завершит фестиваль масштабное представление с участием мастеров разных жанров. Вход свободный.



Новые траектории откроют в Михайловском на «Старших в городе» 28 мая, 12:00, 0+

В полдень уже на следующий день аллеи Михайловского сада станут площадкой для танцев, сценических представлений и лекций о карьере, урбанистике и здоровье. Программа — фестиваль под открытым небом «Старшие в городе». Его организаторы показывают, что «старость» — это понятие очень условное, которое в последнее время не зря всё чаще заменяют на термин «третий возраст». Лекции в программе интересны для всех, и неважно, сколько лет слушающим и выступающим.

В музеях

«Севкабель Порт» обозначит границы арт-рынка 26–28 мая, 18+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В «Севкабель Порту» на выходных открывается первая ярмарка современного искусства. Стенды представили 18 галерей и 70 авторов, выставляющих свои работы в секции независимых художников. Сходить сюда стоит если не ради покупки картин, то чтобы посмотреть на то, куда стремится рынок современного искусства и что сейчас на повестке. В субботу с 14:00 стартует образовательная программа: кураторы и приглашённые гости расскажут о коллаборациях и дизайне в работе с корпорациями, а ещё — о том, как и зачем в принципе приобретать искусство.



В прошлое Петербурга проведут из часовни До 25 июня, 12+

Ответы на вопросы о том, как жили петербуржцы в XIX веке, по каким улицам гуляли и чем восхищались, даёт выставка «Город и горожане», которая открылась в часовне-музее Исаакиевского собора рядом со Спасом на Крови. Особенно интересно узнавать о точках, которые сегодня изменились до неузнаваемости.

Театральное

В Доме Радио — фантастика на пути к Юкали 27 мая и 28 мая, 16:00 и 21:00, 18+



Автор: видео / musicAeterna / YouTube

Лирическая комедия, которая разыгрывается в ожидании поезда, следующего в страну несбыточного счастья — Юкали, стала сюжетной канвой для танцевального спектакля-концерта в жаре «сюрреалистического кабаре» в Доме Радио. Артисты двигаются под музыку Теодора и Вангелино Курентзисов, резидентов Дома Радио Андреаса Мустукиса, Алексея Ретинского, Алексея Сюмака, а также FM Einheit. И актёры, и музыканты используют в постановке множество необычных вещей: дуют в фольгу, вращают пластиковые шланги, играют на расстроенных фортепиано и нисколько не стесняются выйти за рамки привычного среднестатистическому слушателю. В Доме Радио проживание и создание пространства для этого опыта назвали главным событием сезона.



Мариинский открывает путь к «Звёздам белых ночей» С 27 мая по 11 июля, 6+



Фото: Наталья Разина / Мариинский театр Поделиться Поделиться





В Мариинском театре в субботу дают старт фестивалю «Звëзды белых ночей». Праздничная программа откроется выступлением в Концертном зале в 14:00 Симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. В Мариинском-2 в 19:00 в этот же день дают балет «Дочь фараона», а на старой сцене в 20:00 — оперу «Иоланта». Обе постановки — новинки сезона.

«Современник» покажет своё «Житие» на гастролях 27 мая, 19:00, 16+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Театр-фестиваль «Балтийский дом» на своей сцене принимает гастрольные показы спектакля «Житие FM» режиссера Галины Зальцман по пьесе Ярославы Пулинович. Творческая команда московского «Современника» привезла в Петербург историю о трёх женщинах из одной семьи, каждая из которых по-своему переживает общую неустроенность. Героини страдают от одиночества, пытаются найти себе место в большом городе или пропадают в онлайн-чатах. В нашем городе спектакль играют впервые.

В БДТ — Достоевский, преломленный японским видением 27 и 28 мая, 19:00, 18+



БДТ

Спектакль «Преступление и наказание» в постановке японского режиссёра Мотои Миура — важная премьера для БДТ. Зрители новинки увидят «Сны и страдания Родиона Раскольникова» по мотивам романа Достоевского. Первоисточник режиссёр на сцене решает как головоломку, создавая — хотя и с опорой на знакомый текст — собственное музыкально-поэтическое произведение. История в спектакле рассказывается ретроспективно, из точки возвращения главного героя к жизни, и оказывается больше похожей на видение или сон. Именно на такое восприятие на сцене играют повторяющиеся сцены-кошмары, движение вокруг Раскольникова других героев, которые не сходят с чётко очерченной траектории. Для Мотои Миуры, который уверяет, что в Японии признаться, что ты не читал Достоевского так же стыдно, как и в России, это не первое обращение к русскому-классическому: до этого он неоднократно ставил Чехова и на гастролях в БДТ представлял «Чайку» и «Дядю Ваню».



Провести время с детьми

Средневековые приключения — в Муринском парке 27 мая, 6+

Конные и пешие бои, танцы и полосы препятствий — то, ради чего стоит сходить на фестиваль «Кубок Александра Невского». Территорию Муринского парка организаторы разбили на зоны: пойти ли на ристалище или попробовать себя в преодолении рвов и насыпей на специальной площадке — решать только зрителям. Актёры и спортсмены в костюмах рыцарей и бойцов разных эпох не проходимцы, а часто — профессиональные реконструкторы. На изучение того, «как было на самом деле», и отработку техники боя многие из них тратят почти всё свободное время.

«Легенда» отправляет в путешествие с Нильсом 28 мая, 11:00, 6+

Актёры театра «Легенда» в это воскресенье заберут в путешествие и детей, и их родителей, даже не дожидаясь начала сезона отпусков и каникул. На сцене — семейный спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями» — постановка по классической книге Сельмы Лагерлёф. Зрители увидят, как главный герой уменьшается до размеров гнома и пролетает всю Швецию на спине сбежавшего с фермы гуся Мартина. Мальчику предстоит научиться дружить и найти того, кто сможет вернуть его настоящий рост.



«Жар-птица» осветит дорогу к мечте и счастью 27 мая, 12:00, 6+

В субботу во Дворце культуры им. Ленсовета — семейный мюзикл в двух действиях по мотивам сказки «Жар-птица». Герои спектакля театра «Карамболь» переживут множество приключений и увидят, что если для одних сказочное существо — синоним надежды, то для других — богатство и власть. Сюжет постановки строится вокруг поисков счастья и пути к нему.

«Карамболь» расскажет о Белоснежке на языке музыки 28 мая, 12:00, 0+



На сцене Дворца искусств Ленобласти детский музыкальный театр «Карамболь» в воскресенье представит свою «Белоснежку и семь гномов». Постановка по пьесе Олега Табакова и Льва Устинова успешно идет уже 30 лет, любима зрителями, и за это время стала лауреатом фестиваля «Театры Санкт-Петербурга — детям». Музыку для сказки исполняет оркестр театра и взрослые и юные артисты.



Послушать музыку

Шопен зазвучит в «Амфитеатре» С 27 мая, 0+

На Васильевском острове в преддверии лета открывает сезон амфитеатр «Под небом». На Большом проспекте весь тёплый период планируется играть академическую музыку, джаз и даже оперу. Ну а первый концерт сезона — Шопен.

Белорусских представит новое 26 мая, 20:00, 12+

Тима Белорусских возвращается на большую сцену с новым альбомом и любимыми его фанатами треками. Артист, чьи «Незабудка» и «Мокрые кроссы» не так давно звучали на каждой школьной дискотеке и на больших фестивалях, за последние два года успел отбыть «домашнее» наказание за хранение наркотиков. Теперь, когда эта история уже позади, фанаты могут снова собраться в А2.

Thomas Mraz задаст настроение 27 мая, 20:00, 16+

Хип-хопер и автор песен Thomas Mraz выступит в «Космонавте» с большим весенним сольным концертом. Новая программа должна быть по-настоящему летней и собрать в себе главные хиты.



Сюткин вдохновит публику «Космонавта» 28 мая, 20:00, 6+

Стиляги Валерий Сюткин и Рок-н-ролл Бэнд тоже дают «Большой весенний концерт» в «Космонавте». Собираются импровизировать и вместе с поклонниками петь уже давно знакомое.

На экранах

Взгляд на Дали — на экранах С 25 мая, 18+



Фото: кадр из фильма / vlgfilm.ru Поделиться Поделиться





Байопик о Сальвадоре Дали от режиссера Мэри Хэррон, снявшей «Американского психопата» и «Я стреляла в Энди Уорхола», добрался до отечественного проката. В роли Дали — знаменитый сэр Бен Кингсли («Список Шиндлера», «Ганди»). Художника в молодости играет Эзра Миллер («Лига справедливости»). А в качестве Нью-Йорка в «Быть Сальвадором Дали» выступает, что интересно, британский Ливерпуль.



«Спуск» приносит виток ужаса С 25 мая, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На экраны выходит лента канадского режиссера Беркли Брэди «Спуск: Новая глава» о женщине, которая отправляется на ретрит в Скалистые горы и сталкивается с жуткими видениями. На природе героиня не одна — с ней группа таких же энтузиастов и странный доктор.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

