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    В прокат выходит многообещающий хоррор о духовном ретрите, отобранный для Каннского фестиваля

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    Фото: скриншот трейлера фильма
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    25 мая на экраны выходит лента канадского режиссера Беркли Брэди «Спуск: Новая глава». По сюжету, главная героиня Джой, пережившая домашнее насилие, отправляется вместе с терапевтической группой на уединенный ретрит в Скалистые горы. Руководит ретритом загадочный доктор Данли, питающий пристрастие к сомнительным методам терапии. Джой и других членов группы начинают посещать зловещие видения; то ей кажется, что за ней гонится её муж-абьюзер, то она видит чудовищ, а то и ещё что-то более непонятное.

    Фото: скриншот трейлера фильма
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    Фильм, ставший полнометражным дебютом для режиссера, снимался в канадских Скалистых горах; съемочную площадку время от времени посещал вполне реальный медведь-гризли. К слову, актеры выполняли все трюки вживую, без спецэффектов.

    Мировая премьера картины состоялась на международном фестивале «Фантазия» в прошлом году, а в нынешнем фильм отобрали для участия в Каннском кинофестивале в качестве одного из «Фантастической семерки» — семи самых многообещающих жанровых фильмов со всего мира.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: скриншот трейлера фильма
    Фото: скриншот трейлера фильма

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