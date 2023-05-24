В Доме Радио состоится премьера сюрреалистического кабаре, для которого изобрели музыкальные инструменты

Фото: пресс-служба Дома Радио Поделиться Поделиться





Танцевальный спектакль-концерт на музыку Теодора и Вангелино Курентзисов, резидентов «Дома Радио» Андреаса Мустукиса, Алексея Ретинского, Алексея Сюмака, а также FM Einheit будет исполнен в Доме Радио. Это лирическая комедия, которая разыгрывается в ожидании поезда, следующего в страну несбыточного счастья — Юкали (так и называется постановка). Жанр определен как «сюрреалистическое кабаре».



Премьера, которую позиционируют как главное событие сезона в Доме Радио, — посвящение Курту Вайлю (немецкому композитору первой половины ХХ века, работавшему с Бертольдом Брехтом). Именно его песни, зонги из мюзиклов и опер, переосмыслили современные авторы, превратив их в джазовые стандарты разной степени узнаваемости.



Для исполнения будут использованы в том числе весьма необычные музыкальные инструменты и способы звукоизвлечения: артисты дуют в фольгу и вращают пластиковые шланги, музыканты играют на расстроенных фортепиано и бьют в мундштуки, стучат по столитровым бочкам и листам железа, используют терменвокс и синтезаторы, трещотки, маракасы, фрусту, кротали, систр, флексатон, тайские гонги, корабельную сирену, охотничьи манки, кальяны, поющие бокалы, барабан стиральной машины и многое другое. Пару инструментов изобрели специально для этой постановки — полуметровый металлический лист-крыло и газовый двигатель, имитирующий звук лодочного мотора.

Фото: пресс-служба Дома Радио Фото: пресс-служба Дома Радио Фото: пресс-служба Дома Радио Фото: пресс-служба Дома Радио Фото: пресс-служба Дома Радио Фото: пресс-служба Дома Радио Поделиться Поделиться





Работу режиссера Анны Гусевой и хореографа Анастасии Пешковой исполнят артисты нового коллектива musicAeterna Dance, солисты оркестра и хора musicAeterna, а также приглашенные музыканты. За дирижерским пультом — Илья Гайсин.



«Спектакль построен как «книга песен», — рассказывает Анна Гусева. — В нем нет сквозного сюжета, но есть прочная, связующая все номера-этюды, смысловая нить и открытый финал. В спектакле мы делаем попытку исследовать, как разрешается коллективная и индивидуальная тревога перед лицом неопределенного будущего и к чему приводит жизнь в ожидании. В сущности, это способ сообщить, что будущее — в настоящем, единственное значимое время — сейчас, а чудесный край мечты Юкали — это тот квадратный метр, который мы занимаем в данный момент, и те люди, что вместе с нами».



Спектакль покажут 26 мая в 20:00 и дважды — 27 и 28 мая — в 16:00 и 21:00.

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