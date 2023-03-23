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    В Мариинке покажут «имперский» балет с ожившими мумиями

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    24 марта на второй сцене Мариинского состоится премьерный показ балета Цезаря Пуни «Дочь фараона». Впервые балет про оживших мумий и любовные страсти у подножия пирамид был поставлен в 1862 году. В основе либретто Мариуса Петипа и Жюля Анри Сен-Жоржа — текст французского писателя-романиста Теофиля Готье «Роман о мумии». Это балет романтических, ориенталистских представлений о древнем Египте и Востоке.

    Фото: mariinsky.ru/
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    Постановка 1862 года с её невероятной декорационной и хореографической роскошью (к примеру, там были два бутафорных верблюда в натуральную величину) поразила современников и продержалась в репертуаре 66 лет, став не только любимой у зрителей, но и знаковой постановкой для балетмейстера Петипа и многих великих исполнителей балета.

    Современная постановка работает в жанре восстановления спектакля. Реконструкцию хореографии Мариуса Петипа сделал Тони Канделоро. Этот хореограф связан с русской балетной традицией (он учился в Монте Карло под руководством Марики Безобразовой, работал с Джорджем Баланчиным и Рудольфом Нуриевым) и славится интересом к истории танца — собирал рассказы у артистов Русских сезонов Дягилева о хореографическом материале, стиле и технике) и, в том числе, на основе их ставил балеты Петипа. Поэтому приглашение итальянского хореографа для работы над восстановлением «Дочери фараона» вполне закономерно.

    Спектакль будет восстановлен в целом, не только хореография — так художник по декорациям и костюмам Роберт Пердзиола работал с эскизами двух оригинальных постановок в Императорском Большом (Каменном) театре и Мариинском театре.

    «Дочь фараона» относится к классике русского балета — зритель сможет увидеть и драматическую хореографию романтизма, пантомиму, виртуозность исполнения, хореографическое разнообразие. Этот спектакль — «имперский хит» и возможность вживую увидеть на сцене стиль XIX века.

    Дирижёром выступит Арсений Шупляков. Партии Аспиччии и Рамзеи исполнят Виктория Терёшкина и Рената Шакирова.

    К премьере спектакля Мариинский театр подготовил виртуальную выставку об истории балета.

    Показы пройдут 24, 25 марта в 19.00 и 26 марта в 12.00 и 19.00.

    6+

    Полина Никитина

    Фото: mariinsky.ru/

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