«Город мастеров» в Соляном переулке научит не только классике, но и диджиталу

Открытые мастер-классы по реставрации, рисованию, керамике, мозаике и другим видам искусства — важная часть программы фестиваля «Соляной городок — город мастеров» 27 мая (0+). Вот только в этом году арт-классикой все не заканчивается.
Основное действие 27 мая развернется во внутренних дворах Академии Штиглица. Там выступят студенты, профессора и выпускники. На открытие запланирован показ модной коллекции кафедры дизайна костюма и выступление хора «Весёлые щеглы».
На этот раз территория Соляного переулка — не единственная, где проходят творческая и образовательная программы. В корпусе дизайна на улице Чайковского развернется «Фестиваль промышленного и медиа-дизайна». Чтобы попасть сюда, нужно пройти регистрацию, так как количество мест ограничено вместимостью помещения. На эту программу стоит идти ценителям дизайна на стыке дисциплин, чтобы попробовать разработать собственный шрифт, заняться скетчингом или программированием автомобильного дизайна. Студенты расскажут о том, как они создают анимацию для авторских проектов и работают в сфере медиа.
Вход на основную площадку «Города мастеров» свободный. Начало с 12:00.