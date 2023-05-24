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    На площади Островского угостят тремя сотнями сортов мороженого и мегаблинным пирогом

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    Фото: архив «Фонтанки»
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    Матча, крекеры с сыром, арбуз и дыня, черничный чизкейк — такие вкусы мороженого вместе с классическими ягодными и фруктовыми наполнят палатки на площади Островского. В дни Фестиваля мороженого (0+) 27 и 28 мая с 11:00 до 18:00 производители выставят больше 300 его видов, и среди прочих привезут самые необычные.

    Несмотря на тематику, фестиваль удивит не только холодными десертами: кулинары собираются приготовить огромный блинный пирог в 80 слоëв с бананово-карамельной начинкой. В диаметре конструкция будет не меньше полутора метров, а весом — около 400 килограммов.

    Для детей организаторы выделили развлекательные зоны с мастер-классами и мультфильмами, так что у взрослых будет возможность отдохнуть и в относительном спокойствии продегустировать всë, что захочется, в своë удовольствие.

    Вход на праздник свободный.

    Фото: архив «Фонтанки»

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