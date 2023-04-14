В Мариинском представят последнюю оперу Чайковского

15 и 16 апреля на исторической сцене Мариинского театра пройдут показы оперы Чайковского «Иоланта». Премьерный показ пройдет под управлением Валерия Гергиева.
«Иоланту» Петр Чайковский написал за два года до смерти, её мировая премьера состоялась в декабре 1892 года. Литературная основа оперы — пьеса Германа Герца «Дочь короля Рене». Это настоящая сказка для взрослых об исцелении слепой дочери короля. Главная мысль спектакля — всепоглощающая сила любви и познание красоты вселенной. Мир спектакля создают художник по декорациям Петр Окунев, художник по свету Вадим Бродский и художник по видео Вадим Дуленко.
«Я всегда чувствовала, что слепота — это не ее проблема, это скорее трагедия ее отца, — говорит режиссер Анна Шишкина. — После более близкого знакомства с книгой мне показалось важным выдвинуть на первый план рану короля Рене. Это его трагедия, это его слепота, это его недоверие к жизни. Он хочет саму жизнь спрятать в темном мире».
В новой версии оперы внимание будет уделено философским теориям и восточным верованиям, которыми увлекался Чайковский, и трагическому образу короля Рене.
Мариинка подготовила к спектаклю виртуальную выставку.
12+
Полина Никитина