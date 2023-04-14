В Мариинском представят последнюю оперу Чайковского

«Иоланту» Петр Чайковский написал за два года до смерти, её мировая премьера состоялась в декабре 1892 года. Литературная основа оперы — пьеса Германа Герца «Дочь короля Рене». Это настоящая сказка для взрослых об исцелении слепой дочери короля. Главная мысль спектакля — всепоглощающая сила любви и познание красоты вселенной. Мир спектакля создают художник по декорациям Петр Окунев, художник по свету Вадим Бродский и художник по видео Вадим Дуленко.

«Я всегда чувствовала, что слепота — это не ее проблема, это скорее трагедия ее отца, — говорит режиссер Анна Шишкина. — После более близкого знакомства с книгой мне показалось важным выдвинуть на первый план рану короля Рене. Это его трагедия, это его слепота, это его недоверие к жизни. Он хочет саму жизнь спрятать в темном мире».



В новой версии оперы внимание будет уделено философским теориям и восточным верованиям, которыми увлекался Чайковский, и трагическому образу короля Рене.



Мариинка подготовила к спектаклю виртуальную выставку.

