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    В Мариинском представят последнюю оперу Чайковского

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    15 и 16 апреля на исторической сцене Мариинского театра пройдут показы оперы Чайковского «Иоланта». Премьерный показ пройдет под управлением Валерия Гергиева.

    Фото: mariinsky.ru/
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    «Иоланту» Петр Чайковский написал за два года до смерти, её мировая премьера состоялась в декабре 1892 года. Литературная основа оперы — пьеса Германа Герца «Дочь короля Рене». Это настоящая сказка для взрослых об исцелении слепой дочери короля. Главная мысль спектакля — всепоглощающая сила любви и познание красоты вселенной. Мир спектакля создают художник по декорациям Петр Окунев, художник по свету Вадим Бродский и художник по видео Вадим Дуленко.

    «Я всегда чувствовала, что слепота — это не ее проблема, это скорее трагедия ее отца, — говорит режиссер Анна Шишкина. — После более близкого знакомства с книгой мне показалось важным выдвинуть на первый план рану короля Рене. Это его трагедия, это его слепота, это его недоверие к жизни. Он хочет саму жизнь спрятать в темном мире».

    В новой версии оперы внимание будет уделено философским теориям и восточным верованиям, которыми увлекался Чайковский, и трагическому образу короля Рене.

    Мариинка подготовила к спектаклю виртуальную выставку.

    12+

    Полина Никитина

    Фото: mariinsky.ru/

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