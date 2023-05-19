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    На экранах — байопик о Сальвадоре Дали от режиссера «Американского психопата». В главной роли — Бен Кингсли

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    Фото: vlgfilm.ru
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    25 мая в кино — фильм Мэри Хэррон «Быть Сальвадором Дали». По сюжету, в 1974 году Сальвадор Дали — самый раскрученный художник на планете, но его время клонится к закату. Брак с Галой переживает не лучшие времена, супруга пытается заставить своего гениального мужа писать работы ради денег, а сам Дали больше склонен забываться в бесконечных вечеринках, чем заниматься искусством. В этот момент к нему попадает юный ассистент Джеймс, чья задача — любой ценой заставить Дали поучаствовать в большой нью-йоркской выставке. Джеймс сближается с Дали и узнаёт его историю из первых уст…

    Фото: vlgfilm.ru
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    Мэри Хэррон известна своими фильмами «Американский психопат» и «Я стреляла в Энди Уорхола», так что про эпатажных художников ей снимать не впервой.

    В роли Дали — знаменитый сэр Бен Кингсли («Список Шиндлера», «Ганди»). Художника в молодости играет Эзра Миллер («Лига справедливости»). А в качестве Нью-Йорка выступает, что интересно, британский Ливерпуль.

    Фильм стартовал в сентябре прошлого года на фестивале в Торонто и получил положительные отзывы критиков на ведущих сайтах.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: vlgfilm.ru
    Фото: vlgfilm.ru

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