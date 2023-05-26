Колесов: С погодой на День города не повезло, к тому же ожидается опасное явление

«Вчерашний день в Санкт-Петербурге не стал теплее среды, поэтому, учитывая прогноз до конца месяца, 24 мая станет самым жарким днем в городе в этом месяце. Максимальная температура воздуха в среду была +24,7 гр., да и среднесуточная температура почти на градус выше, чем отмечена вчера», — пишет Колесов в своём телеграм-канале .

Атмосферный фронт вчера вечером, по его словам, «прошёл тихо и спокойно»: в городе был небольшой дождик, а в Ленобласти — пара грозовых разрядов. Но повлиял он значительно, снизив температуру воздуха. И 27–28 мая эта тенденция продолжится.

«Основное опасное явление, которое ждем в выходные дни, это заморозки в ночь на воскресенье. Снова погоду определяет антициклон, будет тихо и малооблачно, поэтому в середине ночи 28 мая местами по Ленинградской области, да и в соседних областях тоже вероятны заморозки в воздухе и на почве до –1 гр.», — предупреждает Колесов.

Суббота станет самым холодным днём на неделе. Западный ветер не позволит воздуху нагреться, а в середине дня ещё пройдет кратковременный дождь — в итоге будет всего 13–15 градусов. «Не повезло нам на День города, но бывало и хуже», — резюмирует синоптик. Для сравнения, в 2010 и 2019 годах в этот день было всего плюс 12 и более дождливо. В воскресенье же в Петербурге и области потеплеет до плюс 20 (кроме водоёмов).



«Получается, что не самые плохие выходные дни намечаются, хотя и не жаркие», — отмечает Колесов.

